外媒指台灣承諾資助以色列屯墾區 蕭旭岑：國際無法接受

馬英九基金會執行長蕭旭岑（右）今天上午接受廣播節目訪問質疑，「我們沒有支援加薩走廊巴勒斯坦災民就已經說不過去了」，還去支持以色列屯墾區，認為此事在國際上不能被接受。左為主持人王淺秋。（圖擷取自YouTube「中廣新聞網」）

2025/07/22 10:17

〔記者施曉光／台北報導〕針對外媒報導報導台灣承諾將資助以色列佔領巴勒斯坦土地的屯墾區醫療計畫，馬英九基金會執行長蕭旭岑今（22）日上午接受廣播節目訪問質疑，「我們沒有支援加薩走廊巴勒斯坦災民就已經說不過去了」，還去支持以色列屯墾區，等於是承認以色列的合法性，此事在國際上不能被接受，他認為這件事情非常嚴重，外交部卻打迷糊仗，總統府、國安會應該出面說明。

蕭旭岑在節目中強調，種族滅絕正在迦薩走廊發生，而且以色列的國民所得高達5萬4000元美金，台灣只有3萬4000元，卻去資助以色列，而且台灣有錢資助以色列，為什麼沒有錢全民普發現金1萬元？他質疑外交部把責任全都推給駐以色列代表李雅萍，外交部若說不知情，他絕不相信，賴政府應該出來說明清楚，此事是否為真並向國人交待。

請繼續往下閱讀...

有關美國在台協會（AIT）昨日表示，美國正與台灣洽談合作建立「太空港」，蕭旭岑說，此事不合常理，應該是「掛羊頭賣狗肉」，台灣並沒有相關技術，如果今天台灣如中國一樣技術成熟，才有可信度，但台灣連基礎設施都沒有，卻突然冒出這樣的合作案，他懷疑是否美國又要台灣買些什麼東西，並嘲諷「太空港」應該改名為「九天玄女計劃」。

蕭旭岑還質疑，AIT最近釋出的一些消息，都有介入台灣政治的氣氛，包括罷免案，「AIT應該有幫民進黨的意思」，他呼籲在野黨立委應該監督此事，究竟台灣還要付出多少成本？

此外，針對賴清德總統辦公室主任陳羿伶在漢光演習結束後，在臉書上傳自己穿著軍服的照片，還提到「打掉重練」、「加緊腳步推動改革」，蕭旭岑說，他過去在前總統馬英九任內擔任總統府副秘書長，各種大小軍演也都參加，但沒有一次穿著軍服，文官與軍人不同，總統府辦公室主任為機要秘書任用，同樣也是文官，陳羿伶穿軍服會造成軍人指揮系統的紊亂，「這是錯誤示範」，他認為這是賴清德默許、國防部拍馬屁，而且陳羿伶有什麼權力說要「打掉重練」？難道賴清德認為軍方有「雜質」，那些不認同台獨的人都是「雜質」，所以要「打掉重練」？

相關新聞請見：

走險棋！台灣允捐款約旦河西岸屯墾區 專家：恐默許以色列爭議主權

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法