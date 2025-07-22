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    罷免=內耗？數據會說話！高雄罷韓隔年營利事業營收增1兆

    高雄市營利事業銷售總額在罷韓後年增一兆元。（記者侯承旭攝）

    高雄市營利事業銷售總額在罷韓後年增一兆元。（記者侯承旭攝）

    2025/07/22 09:44

    〔記者侯承旭／高雄報導〕第一波大罷免26日將投票，正反陣營最後衝刺，反罷陣營訴求台灣面臨關稅、通膨、風災等問題，質疑「罷免只是內耗」，然高雄市在2020年市長韓國瑜被罷免，隔年的營利事業銷售總額年增1兆元，顯示當年市民勇敢罷免市長是高雄的「轉骨」契機。

    2018年韓國瑜以訴求「高雄發大財」當選高雄市長，2020年代表國民黨參選總統落敗，2020年6月6日高雄市舉辦罷免韓國瑜投票，結果同意罷免票數為93萬9090票、不同意2萬5051票，韓國瑜被罷免；當年8月中旬高雄市長補選，由民進黨陳其邁當選。

    回顧財政部統計數據，2018年高雄市的營利事業銷售總額為4.81兆元，韓國瑜主政後，隔年高雄市的營利事業銷售總額衰退至4.68兆元，至2020年更進一步跌至4.52兆元，和韓國瑜的「高雄發大財」口號背道而馳。

    韓國瑜遭罷免下台後，隔年2021年高雄市的營利事業銷售總額上升為5.57兆元，比韓國瑜主政時增加逾1兆元，去年更進一步突破6兆元。

    此外，2019年高雄市就業人口為134.9萬人，2020年減為133.2萬人、少了1.7萬人，罷免韓國瑜後，2021年高雄市就業人口增至135.0萬人、增加1.8萬人就業。

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