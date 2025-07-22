徐重仁表態挺罷免 顏擇雅：藍委沒有一人是無辜的

曾任統一超商總經理和全聯總裁的徐重仁在臉書以「守護台灣民主的最後防線」為題表態力挺大罷免，

2025/07/22 10:03

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前全聯實業總裁徐重仁昨天（20日）深夜在社群公開表態力挺大罷免，給商政界投下一顆震撼彈，對此作家顏擇雅表示，抗中卻不是徐重仁提出的挺罷免理由，這點很重要，重點是「一場關乎體制穩定與價值選擇的重大考驗」這句。

顏擇雅在臉書PO文表示，徐重仁那篇爆炸性貼文，寫的相當好，標題也強。應該是很厲害的人代筆，如果一定要提修改建議，頂多問一下要不要把「中國」改成「中共政權」而已。原因倒不是刻意要把中國與中共政權切開，而是她真心認定，藍委親的那個「中」並不是中國，而是中共政權。對他們來說，有奶才是娘，中共政權才能給好處。至於中國百姓過得好不好，藍委是完全不care的。他們甚至不care國民黨在中國百姓的評價直線下墜，已淪為乞丐。

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顏擇雅指出，不過，抗中卻不是徐重仁提出的挺罷免理由，這點很重要。請看其精準無比的措辭：「這樣的情況，已不是單一政黨間的意見對立那麼簡單，而是一場關乎體制穩定與價值選擇的重大考驗。如果我們任由不適任的立委持續把持立院，把整個國家當成政治鬥爭的戰場，那麼受傷最深的，將會是全體台灣人民。」

顏擇雅續指，重點是「一場關乎體制穩定與價值選擇的重大考驗」這句。「體制穩定」更是重中之重。歲月靜好需要「體制穩定」。享用健保需要「體制穩定」。年輕人大膽追夢更需要「體制穩定」。中國有錢人滿腦想「潤」出中國正是不相信「體制穩定」。2005年連胡會以前的國民黨，有數十年時間都大打安定牌。1996李連配在飛彈危機中大勝，打的就是安定牌。2000年連宋兩種泛藍組合票數加總過半，靠的也是安定牌。如今藍委在立法院極力破壞「體制穩定」，等於是在切斷國民黨與安定牌之間的所有連結。

顏擇雅直言，而且藍委沒有一人是無辜的，因為他們在立法院中全跟著傅崐萁舉手表決。他們被罷掉也怨不得任何人，誰教他們要刨自己的根。

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