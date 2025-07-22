施淑婷P圖影射賴清德像毛澤東 沈榮欽：散播仇恨方式蠢的如此清奇

新竹市府民政處長施淑婷深夜又在臉書發文，她將總統賴清德與中共前領導人毛澤東的照片P在一起，並稱「用仇恨餵養人民，以暴民政治統治國家。古人說長相即心相，國人同胞務必警惕防範」，在文中也宣傳不同意罷免。（資料照）

2025/07/22 10:08

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）三階投票本週六（26日）舉行，新竹市府民政處長施淑婷今晨卻發文將總統賴清德與中共前領導人毛澤東的照片P在一起，並稱「用仇恨餵養人民，以暴民政治統治國家」，該文發出後引發熱議，不少網友質疑「這樣的水準也可以當新竹市政府官員喔！」、「毛是你們前黨主席的偶像，你這樣拿來對比他會很不高興喔～」。加拿大約克大學副教授沈榮欽也發文質疑施淑婷，「即使散播仇恨的方式都蠢的如此清奇」。

臨近罷免投票，施淑婷爭議言行不斷，近日民眾黨邀請館長陳之漢站台，館長則在台上噴出「健身館我可以收，民進黨我一定幹掉」言論，沒想到竹市府民政處長施淑婷在聽了館長的話後也在臉書發文，「民政處我可以辭掉，但民進黨我一定幹掉」，引發外界質疑。

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不料施淑婷深夜又在臉書發文，她將總統賴清德與中共前領導人毛澤東的照片P在一起，並稱「用仇恨餵養人民，以暴民政治統治國家。古人說長相即心相，國人同胞務必警惕防範」，在文中也宣傳不同意罷免。

在其發文底下雖不乏支持者及反綠留言，但也有網友留言質疑「沒有實際論點 只能擺圖說面相…」、「毛澤東是柯的偶像，沒有人不知道」、「我還以為你們喜歡共產黨捏」、「小草已經完美示範紅衛兵了，還在硬拗別人共匪獨裁」。也有網友酸「好心提醒一下，右邊是你們前黨主席的偶像，你這樣拿來對比他會很不高興喔～」、「毛主席是柯主席的崇拜對象，現在把賴清德比喻成毛主席，這是指小草們現在都要崇拜賴清德了嗎？」

有網友直言「認真問：民政處可以這樣的嗎？」，也有一些人引用民眾黨主席黃國昌昔日曾經說過的話進行反諷「貪污就去坐牢，不要再鬼扯了」、「同一個人、同一政黨，可以從堅決反共，轉變到逢迎親共，不僅是嘆為觀止，更是令人不齒」，也有人PO出民眾黨立委林國成近日對總統賴清德飆髒話的截圖，並諷刺「民眾黨的水準真高」。

加拿大約克大學副教授沈榮欽也發文質疑施淑婷，「即使散播仇恨的方式都蠢的如此清奇，新竹市有此行政官員，其心小哉，其城小哉，唯有愚蠢漫無邊際」、「7月26日新竹人用選票還市民正常官員」。

新竹市府民政處長施淑婷深夜又在臉書發文，她將總統賴清德與中共前領導人毛澤東的照片P在一起，並稱「用仇恨餵養人民，以暴民政治統治國家。古人說長相即心相，國人同胞務必警惕防範」，在文中也宣傳不同意罷免。（圖擷自臉書）

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