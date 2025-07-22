林國成飆三字經罵總統 翁達瑞列8點轟：性別歧視、厚顏狡辯

民眾黨週日在民進黨中央黨部前反罷免造勢，民眾黨立委林國成（圖右）在台上多次以三字經痛罵總統賴清德。（資料照）

2025/07/22 12:53

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨週日在民進黨中央黨部前反罷免造勢，黨籍立委林國成對賴清德總統多次飆罵髒話，引發外界批評。旅美教授陳時奮（筆名：翁達瑞）砲轟林國成家庭教養不足，並條列「性別歧視」、「羞辱選民」、「厚顏狡辯」等8項問題指出林國成錯在哪，稱要幫林國成補足家庭教養。

翁達瑞在臉書發文指出，公民團體連署罷免31位國民黨立委，民眾黨好管閒事，竟在民進黨門前舉辦反罷免造勢會。令人傻眼的是，黨籍立委林國成還用「X你娘」辱罵賴清德總統。

請繼續往下閱讀...

翁達瑞表示，對南部長大的他來說，林國成的辱罵用語也是他年少時的口頭禪，但他絕對不敢在媽媽面前說出口，因為他知道這是錯的。知道對錯是基本的家庭教養，之後才能夠避免犯錯。

翁達瑞批評，林國成在公開場合辱罵民選總統三字經，顯然家庭教養不足。雖然林國成不是他兒子，但他仍願意幫他補足家庭教養。對於林國成錯在哪裡呢？翁達瑞也列出8點進行解釋。

其一為「性別歧視」，林國成是男性，辱罵的對象賴總統也是男性。以林國成的教養，腦袋裏應該裝有許多髒話。明明是兩個男人的糾紛，林國成卻選用帶有性別歧視的髒話辱罵賴總統。

其二為「遷怒無辜」，林國成身為政治人物，卻連「冤有頭、債有主」的道理都不懂。賴總統從政不關媽媽的事，林國成卻因不滿賴總統而遷怒無辜的賴媽媽。

其三為「無理取鬧」，林國成可以對賴總統不滿，但無需辱罵，只要把不滿的道理講清楚就行了。只有理虧的人才需要透過辱罵表達不滿，所以林國成是個無理取鬧的國會議員。

其四為「公私不分」，林國成與賴總統並無私交，只因兩人皆擔任公職才有交集。假如林國成與賴總統有公務上的糾紛，那就公事公辦，不應該公私不分，拿賴總統的家人出氣。

其五為「羞辱選民」，賴總統並不是普通國民，而是獲有六百多萬張選票的國家元首。林國成對賴總統的辱罵，就是在羞辱所有票投賴總統的選民。

其六為「違逆民意」，林國成膽敢公開辱罵賴總統，就是仗著民眾黨不分區立委的身分。問題是，用髒話罵總統不是民眾黨不分區立委的政見。林國成的囂張行徑就是違逆民意。

其七為「目無法紀」，林國成辱罵賴總統的髒話，早就是法院認證的公然侮辱用語。如果賴總統提告，林國成會遭受刑事追訴，也要負起民事賠償責任。林國成是目無法紀的國會議員。

其八為「厚顏狡辯」，林國成犯了以上罪狀，卻用「情緒失控」四個字厚顏狡辯。林國成的問題不在情緒，而在教養。一個有教養的人不會輕易情緒失控，就算失控也不會口出穢言。

翁達瑞在文末也總結，林國成缺少的家庭教養，他已經幫忙補足了。說不定林國成的父母有教，但林國成不受教。翁達瑞也稱，慶幸沒生到林國成這種兒子，但仍然遺憾有林國成這樣的國會議員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法