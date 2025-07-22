陳永興、童子賢力挺罷傅 吳靜怡批黃國昌持續護航傅崐萁、人格崩壞

包含醫師陳永興及和碩董事長童子賢都公開力挺罷傅，吳靜怡發文質疑，這2位黃國昌（圖中）相當「敬重的長輩」都站出來，黃國昌卻持續拿著民眾黨的大旗護航傅崐萁（圖右）、替其背書國會暴力違法亂憲與傅家長年地方壟斷。（資料照）

2025/07/22 09:42

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全國首波藍委罷免投票日倒數四天，包含前花蓮縣立委、醫師陳永興及和碩董事長童子賢都公開表示支持罷免國民黨立委傅崐萁，媒體人吳靜怡發文質疑，這2位黃國昌相當「敬重的長輩」都站出來力挺罷傅，黃國昌卻持續拿著民眾黨的大旗護航傅崐萁、替其背書國會暴力違法亂憲與傅家長年地方壟斷。吳靜怡直言，「這不只是價值錯亂，更是一種人格與政治判斷的崩壞」。

吳靜怡在臉書發文指出，黃國昌幾天前才說：「童子賢是我非常敬重的長輩，是一位敢講真話、有社會責任的企業家。」更不用說陳永興對於黃國昌的大力提攜和照顧了。吳靜怡表示，這2位黃國昌相當「敬重的長輩」都站出來，力挺罷免傅崐萁，難道黃國昌還選擇與傅崐萁綁在一起？繼續支持那個曾兩度入獄、盤據花蓮、被醫界形容為「國會惡性腫瘤」的人。

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吳靜怡指出，當童子賢企業家、陳永興醫師選擇站在社會正義這一側，逆風而行、走入花蓮街頭站台掃街、發動醫界記者會，黃國昌卻持續拿著民眾黨的大旗護航傅崐萁、替其背書國會暴力違法亂憲與傅家長年地方壟斷。吳靜怡批評，「這不只是價值錯亂，更是一種人格與政治判斷的崩壞」。

吳靜怡說明，徐重仁是一位被尊為「通路教父」的企業家，僅僅在臉書上表達支持罷免，卻立刻遭到側翼帳號、反罷免媒體與網軍集體圍剿，這不是民主社會該有的正常討論，而是一場赤裸裸的網路壓制與言論霸凌，大家都看在眼裡！

吳靜怡提到，這股反民主的壓力，反向激起了巨大的公民反作用力，我們正在親眼見證一場史無前例的「百工百業挺罷免運動」在社群平台上迅速擴張。她表示在Threads上，來自全台各地的醫師、律師、設計師、科技人、教育工作者、業務、社工、護理師、咖啡人、音樂人、道士等等超過上千名真實職人，自發貼出照片、職業與居住區域，公開表態支持罷免！

吳靜怡強調，他們不是網軍，不是側翼，不是境外敵對勢力，他們是你我身邊的鄰居與朋友，是堅信國會不能無恥到這種程度的覺醒公民！她也喊話「各位朋友，一場來自人民的逆襲，正在發生」。

吳靜怡在文末直言，台灣政治也很多路線，有人捍衛中華民國，有人守護台灣，但都是因為愛，各行各業是可以融合並行的，這才是更大的民主。

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