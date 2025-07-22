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    百工百業挺罷免 尹立︰人民正在接管民主

    長尹立認為「百工百業挺罷免」代表人民正在接管民主，更是最有力的群眾動員訊號。（圖擷自尹立臉書）

    長尹立認為「百工百業挺罷免」代表人民正在接管民主，更是最有力的群眾動員訊號。（圖擷自尹立臉書）

    2025/07/22 09:31

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕距離7月26日大罷免投票日僅剩最後4天，網友在社群平台「Threads」（脆）發起「百工百業挺罷免」，引起廣大迴響；罷韓四君子的前高雄市文化局長尹立認為，「百工百業挺罷免」從貼文到行動，代表人民正在接管民主，更是最有力的群眾動員訊號。

    「百工百業挺罷免」在社群平台「脆」產生一股風潮，目前包括律師、作家、導演、教師、歌手企業家、醫師、正藍軍退將等百工百業，陸續發聲表態同意罷免。

    尹立指出，7月26日是台灣史上最大規模罷免案投票日，「百工百業挺罷免」不只是貼文的hashtag，也不只是網友情緒的抒發，它已經成為這場罷免運動中，最有力的群眾動員訊號。

    尹立強調，「這不是政黨可以動員的，是一種來自生活現場的直覺反應，一種對社會公義的直覺共鳴！」這波運動之所以重要，是因為它打破了過去政治動員只靠政黨、政治人物的傳統模式。在這裡，我們看到的是一種去中心化、真實的民意自發，它不是精緻的文宣，而是感動、勞力、真誠。

    尹立認為，這是台灣民主韌性的展現，也是對藍白亂政的最直接回應。「你會明白這不只是投票日的號召，而是一場屬於人民的民主運動」，在社群上串聯的，不只是影像與文字，而是信念與責任。也正在見證一件事「民主不只在投票所，更在每一篇貼文、每一個人願意站出來的勇氣裡」。

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