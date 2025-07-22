擺拍？「野生」盧秀燕「站著搭高鐵」 眼尖網友揪細節

有媒體報導稱「民眾目擊」盧因為高鐵自由座沒座位，所以獨自推行李站在車廂角落，被網友質疑是擺拍。（資料照）

2025/07/22 09:31

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於大罷免投票7月26日登場，台中市長盧秀燕全台輔選跑透透，有媒體報導稱「民眾目擊」盧因為高鐵自由座沒座位，所以獨自推行李站在車廂角落。此新聞被分享到PTT「政黑板」之後引起討論，更有眼尖網友發現，盧所站的位置是高鐵第六節車廂段銜接第七節車廂處，而第六節車廂就是商務車廂，推測盧秀燕這張「媽媽味」照片是擺拍。

綜合媒體報導，盧秀燕被「民眾目擊」的當下，正帶著眼鏡看手機，隨身行李上還掛著一個灰黑色靠枕，還有一個黑色保溫瓶。盧秀燕21日受訪時聲稱，20日由於行程太多錯過原本要搭乘的班次，所以就直接上高鐵列車自由座車廂。不過眼尖網友發現，盧秀燕所站位置是高鐵第六節車廂段銜接第七節車廂處，旁邊小門的把手朝上，是列車長室，而全高鐵車廂只有第六和第七車廂銜接處有列車長室。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委王義川21日晚間在Threads發文指出：「唉！這裡是第六車廂和第七車廂之間，這不是自由座的車廂啦！盧秀燕是不是記錯了？紅框框就知道在什麼位置了啦！吼！阿北搞很久才被發現，你的幕僚啊⋯⋯醜一！」並附上第六車廂和第七車廂通道間的空景照，供大家比對。

網友也在王義川貼文底下留言表示：「這節是商務車廂通道，相信我，我常坐，車子如果沒有滿，妳是不可以站在那裡的。還有，補票買個座位多難？演這齣很爛。」、「商務車廂的這個區域平常是不給其他乘客站的，除非你是商務艙第六車的購票乘客。」、「這種會不會是快到站了，為了搶先其他人下車，所以先提著行李站在門前滑一下手機，那幕僚隨手拍了一下，發現這個可以假掰一下，就 PO了上去？」、「連商務跟對號車廂走道也要騙人是自由座。母湯歐！自由座通常是10-12；有時是9-12，偶而連續假期8-12。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法