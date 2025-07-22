施淑婷影射賴清德像毛澤東 網友砲轟「敗票機、製造仇恨」

新竹市府民政處長施淑婷又有驚人之語，發文稱「用仇恨餵養人民，以暴民政治統治國家」來影射賴清德遭砲轟，網友稱崇拜毛澤東的是柯文哲。（照片取自施淑婷臉書）

2025/07/22 09:42

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府民政處長施淑婷發言爭議無極限！繼前晚跟隨館長發言後，今天再發文稱「用仇恨餵養人民，以暴民政治統治國家」、「古人說長相即心相，國人同胞務必警惕防範」，並貼出總統賴清德與中國共產黨毛澤東的對應照片。

此舉引來網友大聲砲轟，稱施淑婷是敗票機，且製造仇恨，跟民眾黨立委林國成用三字經怒罵國家元首沒兩樣，還有網友稱「小草變紅衛兵」，「崇拜毛澤東的是柯文哲」，「民眾黨才是製造仇恨與對立」，更稱施淑婷將激起市民出門投同意票。

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施淑婷的發文激起網友留言灌爆臉書，更有網友稱「用仇恨餵養人民明明就是黃國昌正在一直做的事情」，「可是一直在煽動仇恨的，好像是藍白欸，打人的，破壞別人東西的，都藍白支持者，然後她說威廉煽動仇恨，蛤？」，「她就是新竹市政府版的麥玉珍」，還有人稱「那是阿北跟阿昌的偶像耶」。

更有多名政治評論者也批施淑婷這樣的官員真的該跟高虹安一起罷掉，稱施淑婷是高虹安的敗票機。原本不想投票的，決定出門投同意罷免票，不想有這樣的市府官員繼續搞爛新竹市。

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