羅智強喊冤！自認爭停車場不該成被罷免理由

羅智強爭取被閒置的南門中繼市場成為臨時停車場。（取自羅智強臉書）

2025/07/22 09:26

〔記者劉宛琳／台北報導〕726大罷免就將在本週六投票，國民黨立委羅智強指稱，「爭取停車場」也成為罷團指控罷免他的理由之一，但他認為，事實是斥資1.8億元的台北市南門中繼市場啟用不到4年就被中央強拆，他協調財政部國有財產署與北市府設置臨時停車場，活化空地、服務社區，讓光明里居民有個優質的停車環境。

羅智強表示：「罷團提出的罷免理由五花八門，說我曾剃光頭該罷免、說大安區多數里長支持我也該罷免。最近，又出現一個新『罪狀』──罵我『爭取一個停車場』，所以該罷免。」

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他說：「文壇前輩廖玉蕙老師，也加入這場鬧劇。在罷團文宣的罷免理由中，她寫下這樣一段話：『只見大安區原來的華光社區空地上高掛紅布條，炫耀他爭取一個停車場，這些是立委的職責嗎？』是的，這正是立委的職責！謝謝廖老師，讓我有機會告訴大家這座停車場背後的故事。」

羅智強說，2023年底200多位遷入「南門中繼市場」營業的攤商要遷回改建完成的新南門市場，台北市政府想向中央續租中繼市場，提供也將改建的東門市場攤商使用，中央卻以數位部和NCC要在此興建辦公大樓為由，拒絕市府，當時他還沒當立委，就多次開記者會拜託中央保留中繼市場，擔任立委後也為此質詢時任數位部長唐鳳。

羅智強說：「結果呢？斥資1.8億元、啟用不到4年的中繼市場，被中央強拆。而諷刺的是，唐鳳後來卻說──那塊地『不蓋了』！」他強調，他因此要求主計總處與審計部查明決策過程，也協調國產署與市府在原址設臨時停車場。

羅智強反問，想請教廖玉蕙，如果爭取一個停車場就成了她筆下的罷免理由，那麼執政的民進黨政府花1.8億元蓋中繼市場、啟用不到四年就拆除、最後連大樓都不蓋了，這筆帳廖老師可願意好好寫下來，問問誰該負責？這樣會不會比較公平一點？

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