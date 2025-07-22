24+1罷免案7/26投票 傅崐萁通過門檻4萬7842人

中選會補充，7月26日首波立委罷免案並無平地原住民立委或山地原住民立委罷免案，因此新竹市立委罷免案與新竹市長罷免案投票人數會有所差異。（記者李文馨攝）

2025/07/22 09:03

〔記者李文馨／台北報導〕首波立委、縣市首長罷免案將在本週六（26日）投開票，中選會今天公告25件罷免案的投票人數及罷免門檻。根據「公職選罷法」規定，罷免案投票結果需同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上即為通過，以國民黨團總召傅崐萁為例，其罷免門檻為4萬7842人。

根據「公職選罷法」第90條第1、2項規定，罷免案投票結果，有效同意票數若多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，即為通過；反之，有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數或同意票數不足前項規定數額者，均為否決。

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台北市

北3王鴻薇，投票人數274312人，25%是68578人

北4李彥秀，投票人數311887人，25%是77972人

北6羅智強，投票人數228981人，25%是57246人

北7徐巧芯，投票人數231139人，25%是57785人

北8賴士葆，投票人數244753人，25%是61189人

新北市

新北1洪孟楷，投票人數405060人，25%是101265人

新北7葉元之，投票人數231042人，25%是57761人

新北8張智倫，投票人數288291人，25%是72073人

新北9林德福，投票人數237380人，25%是59345人

新北12廖先翔，投票人數266243人，25%是66561人

桃園市

桃1牛煦庭，投票人數354065人，25%是88517人

桃2涂權吉，投票人數316423人，25%是79106人

桃3魯明哲，投票人數309001人，25%是77251人

桃4萬美玲，投票人數306688人，25%是76672人

桃5呂玉玲，投票人數282711人，25%是70678人

桃6邱若華，投票人數285041人，25%是71261人

基隆市

基隆林沛祥，投票人數303980人，25%是75995人

新竹市

竹市鄭正鈐，投票人數357063人，25%是89266人

竹市高虹安，投票人數360311人，25%是90078人

台中市

中4廖偉翔，投票人數337718人，25%是84430人

中5黃健豪，投票人數374348人，25%是93587人

中6羅廷瑋，投票人數277436人，25%是69359人

台東縣

台東黃建賓，投票人數113385人，25%是28347人

雲林縣

雲1丁學忠，投票人數271663人，25%是67916人

中選會補充，7月26日首波立委罷免案並無平地原住民立委或山地原住民立委罷免案，因此新竹市立委罷免案與新竹市長罷免案投票人數會有所差異。

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