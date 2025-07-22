趙少康爆料稱關稅32％ 沈榮欽列5點打臉：水晶球托夢嗎？

美國尚未公布台灣適用的關稅稅率，國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康昨卻爆料稱「我得到的消息就是32%」，加拿大約克大學副教授沈榮欽發文批「趙少康又造謠了」。（資料照）

2025/07/22 09:17

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國尚未公布台灣適用的關稅稅率，國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康昨卻爆料稱「我得到的消息就是32%」，加拿大約克大學副教授沈榮欽發文批「趙少康又造謠了」，並列出5點質疑趙少康「談判未結束就有稅率，這是外行人的說法」、「川普自己公佈前，趙少康又從哪裡可以得到消息？水晶球托夢嗎？」

美國未公布台灣適用關稅稅率，前中廣董事長趙少康昨卻聲稱，「我得到的消息就是32%，絕對不會太少」，並批「故意拖到7月26日大罷免投票結束後才公布，民進黨實在太險惡、太壞了」。

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行政院對此則駁斥，強調台灣迄今未收到美國通知，並指這些謠言無論基於個人商業或政治上的動機，都是不負責任，也非常不可取。美國在台協會（AIT）也強調，關稅談判正在進行中，建議以白宮、美國貿易代表署（USTR）、台灣官員發布的官方資訊為準，以獲取最新資訊。

沈榮欽在臉書發文指出，趙少康說從消息管道知道美國對台灣課徵的稅率就是32%，台灣政府故意拖到7月26日大罷免投票結束後才公布，就是怕影響投票。對此沈榮欽批評「趙少康如果不是完全不懂，就是刻意帶風向，意圖影響大罷免，他才是企圖影響選舉」。

沈榮欽列出5點說明，包含「川普的個性一定會自己在 Truth Social 發布，怎麼可能輪到趙少康來搶先爆料？這真的太不了解川普了」「如果關稅稅率已經出來，而賴清德政府居然有能力阻止川普，直到大罷免投票結束後才公布，難道趙少康認為台灣政府有能力控制川普發佈時間？賴政府若如此神勇，豈非全球最強政府？不太清楚趙少康究竟是不是要抹黑政府」。

沈榮欽也指出，「台灣和美國的貿易談判仍在進行中，怎麼可能在這時就已經決定稅率？說一個趙少康不知道的秘辛，美國與加拿大談判 USMCA 時，雙方無法調和到加拿大已經準備放棄時，萊特海澤（Robert Lighthizer）才在最後一刻拿出新的、較佳的草案，給加拿大時間壓力接受。談判未結束就有稅率，這是外行人的說法」。

沈榮欽提到，「了解關稅談判冗長過程的人就知道，這麼短的時間，美國根本不可能和這麼多國家進行關稅談判，所以大多數只能是『政治談判』，沒有進入實質談判。台灣與美國進入實質談判這麼久，想來與半導體等美國迫切需要的商品有關，不光是決定個稅率而已」。

沈榮欽強調，「川普的風格是連貿易代表或是商務部長都不能決定稅率，又有誰能告訴趙少康？越南原先答應美國一堆條件，包括美國商品關稅稅率為0、管制中國轉口貿易，開放星鏈進入越南市場等等，和美國談判代表談好稅率11%，結果公佈前川普大筆一揮改成20%，越南吃了悶虧。川普自己公佈前，趙少康又從哪裡可以得到消息？水晶球托夢嗎？」

沈榮欽在文末也諷刺「每次趙少康一開口，總是令人對其知識程度搖頭嘆氣，猶如黃國昌般不懂裝懂，真是寶一對」。

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