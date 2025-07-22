花蓮罷傅「曙光花蓮」發言人花花外型亮麗口才好

距離罷免傅崐萁投票只剩下四天，從今年1月3日一階段正式啟動實體連署至今已200天，「曙光花蓮」發言人花花從第一階段就加入罷免團隊。（記者王錦義攝）

2025/07/22 08:06

〔記者王錦義／花蓮報導〕距離罷免傅崐萁投票只剩下4天，從今年1月3日一階段正式啟動實體連署至今已200天，「曙光花蓮」發言人花花從第一階段就加入罷免團隊，從一開始全身包緊緊害怕被認出，到現在可以面對媒體侃侃而談，花花說，都是上萬名勇敢花蓮人給她的勇氣，「好險，當初有勇敢踏出來」。

從事業務工作的花花本來抗壓性很足，她說，去年立院不對勁讓她開始覺得怪怪的，年底的時候去參加青鳥行動，看到國會亂象，第一次感覺到亡國感這麼重，「我覺得我必須得站出來」，一開始其實蠻迷惘的，不知道是不是要加入罷團，因為其實也會害怕，家人一開始也是蠻反對的，會擔心安危，但這是她第一次這麼積極的從事社會運動。

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一開始很害怕所以口罩帽子，全部都戴很緊，但從一階、二階到三階，花花說，許多人的鼓勵讓她勇敢站出，站街頭一定會遇到不理性的民眾破口大罵，不過當業務本來就是常常被拒絕，但其實還有更多人是對他們豎起拇指、鼓勵加油的，看到這些人的鼓勵，「更多人說謝謝你們勇敢站出來的時候，我就會覺得好險，我有站出來」。

花花說，罷免工作真的比外界想像中忙碌許多，很多志工都跟她一樣，只能利用工作之餘幫忙，「當然對工作會有影響，像是業績就會被檢討，也需要常常請假」，不過只要業績做好，其實公司也不會管太多，跟家人的時間也變很少，常常忙到家裡曬的衣服已經收好幾天還沒折，或是好幾天沒有整理房子，每次外面忙完回去，說實在真的蠻累的，就是洗完澡只想睡覺，什麼事都沒做。

最感動的就是看到92歲的夫妻，慢慢的、一步一步的走到攤位，然後說要填寫罷免連署，花花說，老人家視力不太好，手也會抖，但可以感覺到堅毅的力量，跟她說「不管怎樣一定要簽這一張」，覺得他年紀這麼大，還願意站出來，真的很感人。

距離罷免傅崐萁投票只剩下四天，從今年1月3日一階段正式啟動實體連署至今已200天，「曙光花蓮」發言人花花從第一階段就加入罷免團隊。（記者王錦義攝）

距離罷免傅崐萁投票只剩下四天，從今年1月3日一階段正式啟動實體連署至今已200天，「曙光花蓮」發言人花花從第一階段就加入罷免團隊。（花花提供）

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