趙少康關稅32％消息來源曝光 她嘲諷藍營： 是英文太差還是腦子進水？

趙少康爆料稱台灣關稅是32%」，許美華解析，近期在LINE群組瘋傳的消息來自一個美國律師事務所網站，強調這個32%關稅就是川普政府4月2日第一次公布台灣對等關稅的數字，並諷刺國民黨：「是英文太差還是腦子進水？」（資料照）

2025/07/22 08:53

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國對台灣徵收的對等關稅稅率尚未公布，前中廣董事長趙少康21日卻爆料聲稱「我得到的消息就是32%」，引起各界討論。反紫光奇遊團成員許美華在臉書發文解析，指稱近期在LINE群組瘋傳的消息來自一個美國律師事務所網站，強調這個32%關稅就是川普政府4月2日第一次公布台灣對等關稅的數字，並諷刺國民黨：「是英文太差還是腦子進水？」

許美華指出，這個在LINE群流傳的訊息中附上一串連結，標題叫「Trade Compliance Resource Hub」，乍看之下很厲害，但這網站是律師事務所「Reed Smith」，並不是美國官方機構。至於關稅統計表格寫到台灣關稅32%，許美華認為，這數字就是川普政府在4/2第一次公佈對等關稅時的數字，因為一直還沒談定，所以這個網站也沒有更新，就這麼簡單。

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許美華對此強調：「誰知道藍營這些高能藍腦，一看到很厲害的英文網站寫關稅，不管三七二十一就以為撿到槍，到處瘋傳。趙少康一副神秘兮兮的說，他的消息來源告訴他，台灣的關稅是32% ，徐巧芯又補刀說是執政黨不敢講，要拖到大罷免後。其實，都是這個藍營群組瘋傳的白痴舊資訊。」

許美華提到，現在關稅談判都不知道翻了幾次了，在日韓得到25%之後，川普已經說剩下的大概在15至20%，國民黨居然都沒有跟上，看到台灣32%高於日韓的數字就見獵心喜，也不查證就拿出來開槍，展示自己的無知。許質疑：「是說國民黨看到32%跟最早數字一模一樣，難道不會覺得哪裡怪怪的嗎？」

許美華強調，台灣最後會得到多少關稅，誰也不敢說，最後也反酸藍營：「昨天我一看粉絲傳來那個美國律師事務所的統計表格，立刻就知道這是未更新的歷史文件，然後國民黨居然看不出來，是英文太差還是腦子進水？（自己選一個吧）」

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