「太空港」傳落腳九棚 周春米曝屏東縣府去年曾至休士頓交流

AIT的太空港po文一開始點名屏東縣滿州九棚，消息在網路迅速傳開引發議論。（擷取自美國在台協會AIT臉書）

2025/07/22 07:27

〔記者陳彥廷／屏東報導〕美國在台協會（AIT）昨天在臉書發文「太空港」將落腳台灣的消息震驚不少人，不過在發表後又調整了有關地點的文字，不過，多家媒體皆已報導可能位於恆春半島的屏東縣滿州鄉九棚村，且國科會3月已核定滿州九棚成為國家火箭發射場；屏東縣長周春米強調，這可說是與「國家太空村」的政策是不謀而合。

AIT在文中提到：「休士頓的艾靈頓機場已擁有合法太空港執照，而台灣考慮屏東九棚為發射場地，有潛力升級為未來的太空港。」在發文4個多小時後，把有關屏東九棚這段話刪除，但消息已隨新聞報導引起話題。

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「台美友好！」縣長周春米也在臉書恭賀台美關係的新高度，她指出，從屏東到太空，未來擁有無限可能，尤其去年縣府團隊為做足屏東發展太空產業的準備，曾前往美國休士頓太空港（Houston Spaceport）交流太空發展的前瞻科技，並和休士頓太空與科學教育協會HASSE簽署太空產業人才培育合作備忘錄，加上國科會今年3月核定滿州九棚成為國家火箭發射場，屏東將全力以赴打造國家級太空村，響應國家政策。

消息傳出可說是在網路炸開，有人說，「台美友好新高度『上太空』」，也有許多人說「這也太魔幻了」、「這鋼彈有演過」、「期待台灣的航太產業，因為台美合作更上層樓」等，期待之情是溢於言表。

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