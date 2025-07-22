為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    母喪「婉辭藍白拈香」被作文章 沈伯洋：尊重死者意願很難？

    沈伯洋母親日前過世，靈堂外雖貼出「婉辭國民黨、民眾黨拈香」，仍遭部分人士提出質疑，在治喪多日後，沈伯洋今晨發文表示「我媽根本不想看到藍白捻香好嗎？尊重死者意願是有很難？」（資料照）

    沈伯洋母親日前過世，靈堂外雖貼出「婉辭國民黨、民眾黨拈香」，仍遭部分人士提出質疑，在治喪多日後，沈伯洋今晨發文表示「我媽根本不想看到藍白捻香好嗎？尊重死者意願是有很難？」（資料照）

    2025/07/22 07:23

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委沈伯洋母親日前過世，靈堂外雖貼出「婉辭國民黨、民眾黨拈香」，仍遭部分人士提出質疑，在治喪多日後，沈伯洋今晨發文表示「我媽根本不想看到藍白捻香好嗎？尊重死者意願是有很難？」

    沈伯洋於15日透露他的母親過世，並表示遵照母親生前行事低調，治喪儀式一切從簡，懇辭奠儀、花籃、罐頭塔及陣頭，敬請四方親友以祝福與思念代之。不過針對靈堂門外貼著「婉辭國民黨、民眾黨拈香，招待不周請見諒」，也有部分人士對此質疑沈伯洋「連辦喪事都要搞政治」。

    政治工作者周軒日前也對此發文批評「沈伯洋的母親過世，沈伯洋是她的兒子，想要誰來，不願意誰來，他說的算，什麼林士峰陳之漢，輪得到你們說三道四？」、「本來很傳統很一般的社會常識，被這些媒體還有小草搞得很複雜，你們才是最政治的，少在那邊消費沈伯洋」。

    今晨沈伯洋發文指出，告別式送走了媽媽，這幾天沒什麼時間用網路，打開河道（社群），看到百工百業挺罷免，不禁落淚。他表示「我生母做過保險、旅館清潔、種桑椹、在登山口賣飲料，她是基層的台灣人。她一定也想在百工百業這一刻，出來說她挺大罷免」。

    沈伯洋也提到，「他在離開前的最後一刻，都還在關心水安宮造勢，他最後傳給我的line，是在問花蓮罷免狀況」，並指「生離死別後，我帶著母親的愛和堅韌回來。我媽守護了我一生，而我負責守護台灣一生。台灣就是我們的母親。大罷免、大成功」。

    沈伯洋在留言處也提到「我打開網路，才知道有人把我們靈堂『禁止國民黨和民眾黨捻香』拿來做文章」。對此他直呼「笑死」，並指「我媽根本不想看到藍白捻香好嗎？我如果讓藍白黨公職進來，他絕對氣瘋。尊重死者意願是有很難？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播