母喪「婉辭藍白拈香」被作文章 沈伯洋：尊重死者意願很難？

沈伯洋母親日前過世，靈堂外雖貼出「婉辭國民黨、民眾黨拈香」，仍遭部分人士提出質疑，在治喪多日後，沈伯洋今晨發文表示「我媽根本不想看到藍白捻香好嗎？尊重死者意願是有很難？」（資料照）

2025/07/22 07:23

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委沈伯洋母親日前過世，靈堂外雖貼出「婉辭國民黨、民眾黨拈香」，仍遭部分人士提出質疑，在治喪多日後，沈伯洋今晨發文表示「我媽根本不想看到藍白捻香好嗎？尊重死者意願是有很難？」

沈伯洋於15日透露他的母親過世，並表示遵照母親生前行事低調，治喪儀式一切從簡，懇辭奠儀、花籃、罐頭塔及陣頭，敬請四方親友以祝福與思念代之。不過針對靈堂門外貼著「婉辭國民黨、民眾黨拈香，招待不周請見諒」，也有部分人士對此質疑沈伯洋「連辦喪事都要搞政治」。

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政治工作者周軒日前也對此發文批評「沈伯洋的母親過世，沈伯洋是她的兒子，想要誰來，不願意誰來，他說的算，什麼林士峰陳之漢，輪得到你們說三道四？」、「本來很傳統很一般的社會常識，被這些媒體還有小草搞得很複雜，你們才是最政治的，少在那邊消費沈伯洋」。

今晨沈伯洋發文指出，告別式送走了媽媽，這幾天沒什麼時間用網路，打開河道（社群），看到百工百業挺罷免，不禁落淚。他表示「我生母做過保險、旅館清潔、種桑椹、在登山口賣飲料，她是基層的台灣人。她一定也想在百工百業這一刻，出來說她挺大罷免」。

沈伯洋也提到，「他在離開前的最後一刻，都還在關心水安宮造勢，他最後傳給我的line，是在問花蓮罷免狀況」，並指「生離死別後，我帶著母親的愛和堅韌回來。我媽守護了我一生，而我負責守護台灣一生。台灣就是我們的母親。大罷免、大成功」。

沈伯洋在留言處也提到「我打開網路，才知道有人把我們靈堂『禁止國民黨和民眾黨捻香』拿來做文章」。對此他直呼「笑死」，並指「我媽根本不想看到藍白捻香好嗎？我如果讓藍白黨公職進來，他絕對氣瘋。尊重死者意願是有很難？」

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