小草蛋洗民進黨中央 四叉貓起底：叫李承龍大哥、影射館長拿黑金開健身房

四叉貓也PO出李道翔與洪男駕車進入地下室的畫面，上頭顯示當時時間為當天傍晚6點15分，而在同一時間，當時民眾黨還在民進黨外進行反罷免活動，包含主席黃國昌及國民黨立委王鴻薇等人都還在台上。（圖擷自臉書）

2025/07/22 08:37

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前天在民進黨中央黨部外舉行活動，一名李姓前黨工竟潛入民進黨部所在的樓層並用雞蛋砸黨部招牌。網紅四叉貓昨深夜發文指出，犯案的李道翔當天是先開車進入地下室，再搭電梯直達民進黨部，藉此避開1樓的警方，且犯案當時民眾黨主席黃國昌都還在致詞。四叉貓也起底，李道翔過去曾在PTT發文聲稱，「唱得不好，可以少唱幾句，開導唱感覺蠻沒誠意的」（評論柯文哲演唱會）、影射館長拿了竹聯幫的錢去開健身房。

民眾黨20日台北市北平東路舉辦「720民主起義」反罷免造勢活動，活動地點就在民進黨中央黨部所在的華山大樓前。當天有2名男子趁機到民進黨中央黨部外朝外牆黨徽丟擲雞蛋，還拍下影片PO網。後續2人被警方逮獲，丟雞蛋的是民眾黨林口黨部前副主任李道翔，在旁錄影的則是65歲洪姓男子。

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根據警方調查，當天下午2人就曾試圖要從1樓出入口進入，還曾向警方謊稱要到3樓補習班拿東西，在被警方識破後，後續才又開車進入地下3樓的停車場，並直接搭電梯到位於10樓的民進黨部作案，之後再混入補習班下課的學生人群離開。

四叉貓昨深夜起則發出多篇文章起底李道翔的爭議事蹟。在第一則發文中他表示，昨日下午他通告很滿，卻有小草一直說他壞話，稱「四叉貓沒有立刻把砸蛋嫌犯肉搜出來就是自導自演」，沒想到等他搜出李道翔後，還要被民眾黨的翟本喬酸「四叉貓知道這麼多可能是共犯」，讓他直呼「整個下午都在當通告小偷，偷用手機肉搜打字發文，主持人叫我講話差點忘詞，氣死！！！」

四叉貓指出，闖民進黨部扔雞蛋自拍的李道翔，與曾經闖蔡英文祖墳自拍的統促黨捍衛隊隊長李承龍，網路謠傳這2人是父子，不過根據判決書內容顯示，李道翔叫李承龍是大哥，李承龍稱李道翔是小師弟，他為此推測2人或許是某種團體的師兄弟。在上次的選舉中李承龍支持李道翔選台北松信的立委，不過最後李道翔只海選上民眾黨的新北市黨部副主任。

四叉貓也PO出2人駕車進入地下室的畫面，上頭顯示當時時間為當天傍晚6點15分，而在同一時間，當時民眾黨還在民進黨外進行反罷免活動，包含主席黃國昌及國民黨立委王鴻薇等人都還在台上，對此四叉貓直呼「民眾黨的場子黃國昌還在台上話都沒講完......小草不是應該聽完國昌老師講完才能開車離開嗎？」

今晨四叉貓也陸續PO出3篇在PTT的發文截圖，並指某帳號就是李道翔。該帳號去年曾在八卦版發文稱，隔壁鄰居搬走後大門敞開許久，「如果真的想上大號憋不住，可以去裡面上嗎」，對此四叉貓直言「不管是偷跑進去上大號還是扔雞蛋，都算入侵民宅喔」

2023年8月間，該帳號也曾發文評論柯文哲開演唱會一事，稱「唱得不好，可以少唱幾句，開導唱感覺蠻沒誠意的」、「我是支持白色力量出來抗衡藍綠的，柯粉不要鞭我」。

2019年8月間，該帳號則是影射館長開健身房的啟動資金，是拿了竹聯幫的錢去開的。當時發文還質疑「如果是真的，這個『黑金』健身房還真是愛台灣啊」。

四叉貓指出，闖民進黨部扔雞蛋自拍的李道翔，與曾經闖蔡英文祖墳自拍的統促黨捍衛隊隊長李承龍，2人或許是某種團體的師兄弟。在上次的選舉中李承龍支持李道翔選台北松信的立委。（圖擷自臉書）

今晨四叉貓也陸續PO出3篇在PTT的發文截圖，並指該帳號就是李道翔。2019年8月間，該帳號則是影射館長開健身房的啟動資金，是拿了竹聯幫的錢去開的。當時發文還質疑「如果是真的，這個『黑金』健身房還真是愛台灣啊」。（圖擷自臉書）

2023年8月間，該帳號也曾發文評論柯文哲開演唱會一事，稱「唱得不好，可以少唱幾句，開導唱感覺蠻沒誠意的」、「我是支持白色力量出來抗衡藍綠的，柯粉不要鞭我」。（圖擷自臉書）

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