走險棋！台灣允捐款約旦河西岸屯墾區 專家：恐默許以色列爭議主權

台灣承諾捐款資助以色列在約旦河西岸屯墾區的健康醫療計畫,打破國際社會對於與以色列佔領區互動的慣例。(路透檔案照)

2025/07/22 00:20

〔國際新聞中心/綜合報導〕台灣近日承諾捐款資助以色列在約旦河西岸屯墾區的健康醫療計畫,打破國際社會對於與以色列佔領區互動的慣例。專家指出,此舉可能是為了展現與美國川普政府挺以國勢力的戰略一致性,但也可能引發國際社會反彈。

香港「南華早報」20日報導,台灣駐以色列代表李雅萍(Abby Ya-Ping Lee)本月在參訪便雅憫地區議會(Binyamin Regional Council)期間做出捐款承諾。該區議會負責治理約旦河西岸的48個以色列屯墾區。

請繼續往下閱讀...

台灣與以色列並無正式外交關係。據報導,台灣的捐款將用於資助位於耶路撒冷以北沙阿爾便雅憫(Sha’ar Binyamin)的納納西醫療中心(Nanasi Medical Centre)。

此舉是台灣試圖與以色列建立更緊密關係的最新例證。目前,以色列因加薩走廊戰爭面臨日益嚴峻的國際壓力,聯合國專家甚至指稱,以色列的軍事行動是「種族滅絕」。

儘管以往也有外國政府透過慈善組織等間接方式,或讓屯墾區產品進入歐盟市場而與被佔領區產生聯繫(儘管歐盟明令禁止與其貿易),但台灣似乎是第一個對以色列屯墾區提供直接金援的政府。

約旦河西岸於1967年中東戰爭後被以色列佔領。根據1990年代的「奧斯陸協議」,該地區被劃分為3個行政區,由以色列與巴勒斯坦自治政府分別或共同管理。其中沙阿爾便雅憫所屬的C區,原本以色列承諾將逐步移交給巴勒斯坦人管理,但至今仍由以方控制。

比利時魯汶大學國際法教授赫南德茲(Gleider Hernández)指出,這筆捐款可能會被視為默許以色列在約旦河西岸的存在,違反國際法。根據聯合國國際法院(ICJ)2024年的諮詢意見,所有國家都有義務阻止與以色列佔領區維持貿易與投資關係。

赫南德茲說,即使是以色列的堅定盟友,如加拿大、英國、法國、德國,甚至川普執政時期的美國,都未曾正式承認以色列對約旦河西岸與加薩走廊的主權,而台灣的捐款跨越了從單純的間接資助,例如允許私人捐款,或資助以色列的公共機構,進而間接鞏固屯墾區的存在,走向直接資助。

赫南德茲認為,既然以色列在巴勒斯坦被佔領土(OPT)建立屯墾區的行為已違反國際法,「這確實是一個罕見的發展」。台灣的捐款承諾可能對其爭取國際支持造成負面影響,尤其是在對巴勒斯坦抱持同情態度的「全球南方」(Global South)與歐洲國家之間。

以色列賴赫曼大學阿巴埃班國際外交研究所(Abba Eban Institute for Diplomacy and International Relations at Reichman University)亞洲政策項目主任阿夫特曼(Gedaliah Afterman)指出,台灣此舉也可能是為了展現與美國極右派挺以勢力的戰略一致性。

華府智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council)的全球中國中心(Global China Hub)客座研究員陶文亞(Tuvia Gering)則認為,台北的這項捐款承諾是「近乎史無前例的舉動」,很可能提升台灣在現任右翼以色列政府及其支持群體眼中的地位。

對此,李雅萍並未正面回應台灣為何選擇資助位於以色列法理疆域之外的屯墾區醫療設施,僅表示台灣的具體捐款金額仍在與相關單位協調中。她在回覆南早的聲明中強調,台灣致力於參與全球人道援助,並相信「健康無國界」理念,即使台灣並非世界衛生組織(WHO)成員,但仍努力實踐此一原則。

台灣駐以色列代表李雅萍本月在參訪便雅憫地區議會期間做出捐款承諾。(取自駐台拉維夫台北經濟文化辦事處官網)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法