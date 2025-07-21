雙美對決！「山除薇害」阿美7/22挺竹市雙罷 林志潔：大獲全勝

雙美對決！新竹雙罷明天將請山除薇害的阿美來新竹市掃街，並將對決立院第一美男子韓國瑜，雙罷總部發言人林志潔稱，有信心人美心美情操美的新竹雙罷和阿美會大獲全勝。（照片取自林志潔臉書）

2025/07/21 23:26

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）進入最後衝刺掃街階段，新竹雙罷總部明天（22日）邀請罷免王鴻薇的山除薇害發言人阿美到新竹市掃街，而高虹安的保安隊總部也發布將邀請被民眾黨主席黃國昌稱是「立院第一美男子」的院長韓國瑜來車掃，新竹雙罷發言人林志潔說這是一場「雙美」對決的車掃活動，但她堅信是阿美與新竹雙罷大獲全勝，因為新竹雙罷是堅定站在守護民主及對抗極權這一邊，不僅人美心美、情操更美。

林志潔表示，韓國瑜要來陪貪污一審被判有罪、7年4個月徒刑，誣告一審被判有罪10個月徒刑，連續3年市政評比吊車尾的停職高虹安車掃，韓國瑜在3天內接連2天都到新竹市來，顯見國民黨與民眾黨已是焦慮爆棚，且想緊抓著高虹安這塊貪污浮木，但毫無疑問，她相信必定是山除薇害的阿美與新竹雙罷大獲全勝，因為我們堅定站在守護民主、對抗極權的這一邊，人美心美情操美。

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林志潔指出，連續幾天在風雨中車掃，她看到市民給予的支持與回饋力量，市民眼中渴望國家不要被親共立委繼續惡搞的迫切眼神，也看到市民不想再讓貪污市長繼續惡整竹市的堅定信念，她相信這場罷免行動一定能喚起市民對國家及城市的看重，呼籲市民要站出來投同意罷免票，終止竹市亂象，也讓國會及國家恢復正常運作。

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