高喊726掀「革命」 館長又爆驚句：要讓台灣人全變中國人！

館長20日開直播痛罵民進黨只會貼別人舔共賣台標籤，說「舔共」2字時，館長還伸出舌頭做出舔的動作。（圖擷取自館長惡名昭彰YT）

2025/07/22 00:23

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢自上個月赴中國上海，出現各種捧中貶台言行。他近期積極為國民黨站台宣講反罷免，20日晚間直播時還意外說出反罷「真實目的」，就是要讓「台灣人全變中國人」，讓大批網友炸鍋！

大罷免首批投票日將於本週六（26日）登場，館長20日晚間在其YT「館長惡名昭彰」開直播時，突然撂話：「726之後，我們一定要讓台灣掀起一個革命！什麼樣的革命？全部都變中國的人的革命！唯有如此，未來民進黨就如飄在茫茫大海中，再也找不到那條救命的浮木可以抱，中共同路人，就是他的浮木！就是他的救命索！我要名正言順的讓大家說，『我他X中國人啊，怎麼樣？』……我要讓台灣人都聰明起來！你民進黨去死啦！」

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館長這段發言曝光後，隨即讓輿論炸鍋，大批鄉民湧入其直播影片留言區砲轟，「誰跟你中國人？幾個月前還說自己是台獨的人現在變成這樣，真的搞笑」、「真他X的垃圾，演都不演了」、「連3公分都閹掉了，變成熱愛祖國的館公公」、「你就是台灣人的恥辱！」、「現在要當中國人是很簡單的，完全沒有阻礙而且手續也很便利，建議館長可以趕緊行動符合你說自己是中國人的宣言，說到要做到，不然都是唬爛騙大眾而已，不要讓別人看笑話！」

民進黨立委王義川21日也在Threads上轉發館長的驚世發言，「亮底牌了！難怪這個月國民黨大場的造勢都要找館長。傳遞的訊息很清楚，館長和國民黨要把台灣人全部變成中國人嗎？726投票指南已經出現，台灣人知道怎麼投票了吧！」

網友紛紛表示，「他真的被中共統的好乾淨，已經完全融入中國共產黨了」、「我想看到大罷免大成功，館長氣到崩潰」、「小太監回來台灣猖狂了」、「髒東西，滾回去你愛的中國啦」、「」、「台灣怎會出了這種為了錢什麼髒事都做得出來的背骨咖小」、「鬼才跟他變口國人咧」。

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