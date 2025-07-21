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    罷免王鴻薇、徐巧芯一起走 人群包圍志工「嗷嗷待哺」：我要文青飄帶

    罷團在台北小巨蛋會合、發放守護台灣的民主飄帶，索取人群將志工團團包圍，笑稱畫面宛如嗷嗷待哺。（記者董冠怡攝）

    罷團在台北小巨蛋會合、發放守護台灣的民主飄帶，索取人群將志工團團包圍，笑稱畫面宛如嗷嗷待哺。（記者董冠怡攝）

    2025/07/21 22:28

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市罷免藍委王鴻薇、徐巧芯的罷團「山除薇害」、「剷除黑芯」，今晚與民進黨立委吳沛憶在南京東路合體，吳沛憶與「山除薇害」從南京東路四段的兩蔣看板起走，一路步行至台北小巨蛋跟「剷除黑芯」會合，共同發放守護台灣的民主飄帶，索取人群將志工團團包圍，笑稱畫面宛如嗷嗷待哺，被圍住的志工則打趣地說，「我現在感覺到像鯉魚旗的嘴巴！」「好像抽捧花！抽到同一條就互留LINE。」

    山除薇害與吳沛憶從南京東路四段起走，建物牆面掛著長條巨型看板，印有蔣中正、蔣經國的頭像，上下各以斗大字寫著「貫徹三民主義，守護中華民國」、「傅崐萁與赴中的立委們，你們還反共嗎？記得黨綱嗎？中國國民黨黨章第二條『反對共產主義』！」

    吳沛憶說，曾在市議會與王鴻薇、徐巧芯共事，互動正常，但不知為何她們進入國會後「性情大變」，甚至成為「台北市兩大仇恨女王」，是國民黨團總召傅崐萁給的勇氣嗎？還是背後有中國撐腰？對於公民提出的質疑，每一位民意代表都應該要去正面回應，而非轉移話題。最近勤走多場罷免活動，從中觀察到台北市的年輕人表態率很高，有別於過往覺得年輕人比較冷漠的刻板印象，大家慢慢意識到政治就是生活，若不關注可能出現脫序行為，這幾天也陸續看到海外的國人搭機返台。

    從溫哥華回來的楊先生和家人表示，看到那些毀憲亂政的行為，真的難以接受，所以不僅參與連署，還趕回來投票，「自己的國家自己救！」回想當初飄洋過海寄了2次連署書，他們說，第一次寄回來的時候，表哥告知「超出格子一點點」，由於國外紙張尺寸跟台灣不同，為求謹慎再寄一次，「一定成功！罷免見不得人的立委們！」

    一行人走到終點站小巨蛋對面後，等待的民眾一擁而上，就是為了領取文青小物「多山小島飄帶」，負責發放的志工直呼「我現在感覺到像鯉魚旗的嘴巴（意味懸掛支架）！」「好像抽捧花！抽到同一條就互留LINE」，民眾則大笑是「嗷嗷待哺」，現場插著多面「正藍風骨、堅決反共」及「反共護台、守護未來」旗幟，歡樂氣氛讓週一晚間不那麼Blue。

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