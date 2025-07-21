童子賢表態「支持罷免傅崐萁」 明天到花蓮聲援罷團掃街

和碩董事長童子賢今日公開表示支持罷免國民黨立委傅崐萁，明天上午將到鳳林與議長張峻、罷團一同掃街。（資料照，記者田裕華攝）

2025/07/21 22:01

〔記者王錦義／花蓮報導〕和碩（4938）董事長童子賢今日公開表示支持罷免國民黨立委傅崐萁，強調不排除在投票之前親自站台聲援罷免行動，據了解，明天（22日）上午童子賢將到鳳林與議長張峻、罷團一同掃街。

童子賢為花蓮瑞穗人，與葉春蓮（葉霸）老師同鄉，都是瑞穗國小校友，童子賢長期幫助花蓮許多社福單位，2018年花蓮地震時和碩集團捐款4500萬給花蓮，童子賢個人就捐了3000萬。

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花蓮縣議會議長張峻明天規劃與花蓮縣檳榔聯誼會出動上百台車隊支持罷免傅崐萁，明天一早八點從光復鄉出發，一路北上掃街到吉安，和碩董事長童子賢暫定在上午九點多，會在鳳林鎮與張峻車隊會合，從鳳林車掃一路北上至花蓮吉安鄉、經過吉安鄉公所、黃昏市場前，中午到台開新天堂園區，沿途將向花蓮鄉親呼籲支持罷免傅崐萁。

議長張峻團隊透露，童子賢幾天之前就已經主動打電話接觸，剛好聯誼會的車隊將舉辦大掃街，因此童子賢也將一起會合加入。

針對花蓮罷免行動，童子賢今表示，自己身為花蓮子弟，向來關心家鄉發展，「言所當言，為所當為」，回顧傅崐萁家族在當地盤踞23年，其所屬勢力掌控資源、壟斷權力，讓不少有志於公共事務的人被排除在外。童說，參與罷免不是為了把誰趕下台，而是花蓮值得一個正常的政治環境。

童子賢強調，花蓮罷免行動是地方民意的自然流動，並不是一人、一黨能夠恣意操作，更因如此，才顯得民意格外可貴。此次必須本著良知發聲，即使政治光譜偏藍的朋友無法諒解，「我仍會堅持立場，這關乎台灣政壇的清濁，不容含糊」，事實上，除了中間選民，也有更多來自淺藍地帶的朋友，正在以行動支持這場由下而上的改革運動。

談到傅崐萁與其妻長期掌握地方政權，童子賢批評，「一個家族輪流坐莊、利用假離婚安排政治繼承，已經讓花蓮政治庸俗化、家族化，甚至私有化」，若放任此局面延續，未來傅崐萁回鍋選縣長後，勢將再壟斷8年，「全世界還有這樣的民主政體嗎？恐怕只有金正恩家族能與之比擬」。

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