中市罷免選務頻出包 何欣純籲市民加入民主監票團隊

民進黨立委何欣純（右）批最近中市罷免選務頻出包，要大家罷免投票當天投完票留下來監票。（記者蘇金鳳攝）

2025/07/21 22:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離罷免投票只剩下4天，台中市議員陳俞融今日晚間在北區「仙鴻宮」舉辦「反共護台總動員晚會」，立委何欣純表示，近來台中市政府罷免監票出包，監票員竟不能在同一投票所投票、投開票所竟是空屋，呼籲所有市民加入民主監票團隊，在罷免投票當天投完票留下來監督開票，顧好民主。

晚會由市議員陳俞融主持，邀請到台派歌手閩南狼、知名YouTuber八炯、台灣鷹爸退役軍官徐柏岳、斷健行動發言人台灣衣美局等各界代表，以及前外交部長陳唐山，閩南狼還唱了多首罷免的歌曲。

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何欣純表示，近來台中市政府罷免選務一直出包，監票員竟不能在同一投票所投票，代表盧市長無能，鑽漏洞，還好經過民進黨團強力監督，市政府才恢復監票員可在同一投票所投票，且盧市府竟還將罷免投票所改設在空地、民宅等處，難道是故意要讓民眾找不到投票所？何欣純也呼籲所有市民加入民主監票團隊，在罷免投票當天投完票留下來監督開票，顧好民主。

陳俞融提到，2024年選後至2025年以來，藍白聯手在兩岸政策上態度過於親中，推出多項恐讓中國得利的法案，7月26日就是人民用選票淘汰不適任立委的關鍵時刻。

斷健行動發言人台灣衣美局表示，只有投下同意罷免，才能救台灣，例如台積電是台灣的驕傲，但不希望台積電變成中資，所以要投下同意罷免票，讓全世界知道台灣人不親中。

台灣鷹爸徐柏岳表示，這次大罷免是台灣公民運動，會在全世界寫下歷史，國民黨不是民主政黨，只會搞利益分贓，台灣不可被出賣。

八炯表示，有一位中國裔加拿大市議員，常常見中共高官，新聞被爆出來後，引起加拿大人的憤怒，該市議員因而落選，由此看出連加拿大都關心自己國家安全，因此台灣人一定要站出來罷免親共立委。

台派歌手陳柏源（閩南狼）更現場演唱《守護台灣》、及大罷免主題曲《大罷免大成功》等創作歌曲。

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