「基隆絕沛」批林沛祥親共懶惰政客 林反擊造謠、喊話7/26投不同意

林沛祥罷免案提議領銜人陳青逸今天（21日）晚間在公辦罷免電視說明會上論述罷免理由，批評林沛祥是不適任立委，呼籲鄉親7月26日出來投同意罷免票。（記者俞肇福攝）

2025/07/21 21:55

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市立法委員林沛祥罷免案將於本週六（26日）舉行投票，基隆市選舉委員會今天（21日）晚上舉辦公辦罷免電視說明會。林沛祥罷免案提議領銜人陳青逸上台一一論述罷免理由，痛批林沛祥是「親共懶惰政客」，林沛祥等立委跟著傅崐萁前往北京，回國後，藍白立委在立法院聯手毀憲亂政、大刪台灣國家安全預算。林沛祥則反擊表示，「造謠一張嘴、闢謠跑斷腿」！他細數到立法院3個會期以來，無論是查弊案監督政府、爭取預算及推動民生法案，他講到通過財劃法修正案，替基隆每年增加75億元統籌分配款，情緒略顯激動一度紅了眼眶。陳、林二人分別向支持者喊話，26日出來投票，守護台灣民主。

公辦罷免電視說明會，由中嘉吉隆有線電視今天晚間7點開始直播至8點，並將於明天（22日）、後天（23日）同一時段錄影重播。

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陳青逸逐一論述為何要罷免林沛祥，包含羞辱公務員，漠視國家安全、造謠抹黑，言語霸凌誣衊公民團體、怠忽職守，背叛民意付託等。他強調，選舉罷免是憲法賦予人民權利，好不容易在罷團志工與鄉親站街頭爭取連署，不用再忍受3年，這週六（26日）出來投票，投下同意罷免票，汰換不適任立委林沛祥。他拜託鄉親，剩下最後5天，請大家一人拉5票、衝過8萬票。讓基隆成為民主的台灣頭。

林沛祥表示，罷團「造謠一張嘴、闢謠跑斷腿」！他細數到立法院第一天開始，迄今已3個會期，他始終記得鄉親的託付，無論是查弊案、修改財劃法通過，未來統籌分配款每年替基隆爭取75億元預算，推動民生法案監督政府，這些都是民眾選票託付；林沛祥說，希望當初支持他進國會查弊案推動改革而投票給他的民眾，這一次再出來投不同意罷免票，讓他繼續為基隆服務。

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基隆市選舉委員會今天（21日）晚上舉辦林沛祥罷免案公辦罷免電視說明會，林沛祥在說明會上舉例一一反擊，指「造謠一張嘴闢謠跑斷腿」，呼籲支持者7月26日出來投下不同意罷免票。（記者俞肇福攝）

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