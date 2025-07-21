為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    犧牲陪伴家人 「齊心斷翔」發言人Jackson：每一滴汗為未來種希望

    罷團「齊心斷翔」發言人Jackson為了捍衛民主權利，放棄原本可以與家人共享的假期，選擇走上街頭，儘管臉上難掩疲憊，卻也堅定喊著「這場行動或許艱辛，但每一滴汗水，都為未來種下希望。」（記者羅國嘉攝）

    罷團「齊心斷翔」發言人Jackson為了捍衛民主權利，放棄原本可以與家人共享的假期，選擇走上街頭，儘管臉上難掩疲憊，卻也堅定喊著「這場行動或許艱辛，但每一滴汗水，都為未來種下希望。」（記者羅國嘉攝）

    2025/07/21 21:55

    〔記者羅國嘉／新北報導〕「原來我們真的可以靠雙手改變一些事情。」他是推動罷免國民黨立委廖先翔的「齊心斷翔」罷團發言人Jackson，今年37歲，為了捍衛民主權利，他放棄原本可以與家人共享的假期，選擇走上街頭，儘管臉上難掩疲憊，卻也堅定喊著「這場行動或許艱辛，但每一滴汗水，都為未來種下希望。」

    加入罷免行動半年，對Jackson來說，既是重擔、也是責任。身為一名普通的上班族，他和多數志工一樣，白天要上班，晚上和假日則全數投入行動，「很多人都是請假、犧牲休息時間，就只為了這件我們認為不能不做的事。」

    回想當初加入行動，Jackson說，是去年看到一連串的政策亂象、資源分配的不公，「我們這個世代，上有老下有小，當我們看到長照、育嬰等本該保障的預算被削減，難道不該站出來嗎？」這不是為了自己，是為了長輩與下一代。

    Jackson也說，發言人不像其他志工可以輪班或協作，幾乎沒有喘息的空間，白天工作，晚上備稿、練習發言，假日則滿檔活動，曾一度想放棄，更透露「最對不起的是家人，本該陪伴家人的週末時光，全被罷免行動佔據了」，雖然家人從未責怪，但他內心仍有深深的歉意。

    不過Jackson也感性地說，即使再辛苦，仍有讓他深受感動的時刻。就像一位長者特地從瑞芳搭計程車到汐止連署，來回車資可觀，但對方只說「年輕人都站出來了，我不能缺席。」還有一位視障朋友堅持要親簽連署，他們就用尺與輔具框定位置，協助對方摸索、簽名。他直言，「每一個簽名，都是信任的重量」，這些畫面也讓所有辛勞都值得。

    Jackson街頭宣講。（記者羅國嘉攝）

    Jackson街頭宣講。（記者羅國嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播