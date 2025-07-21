犧牲陪伴家人 「齊心斷翔」發言人Jackson：每一滴汗為未來種希望

罷團「齊心斷翔」發言人Jackson為了捍衛民主權利，放棄原本可以與家人共享的假期，選擇走上街頭，儘管臉上難掩疲憊，卻也堅定喊著「這場行動或許艱辛，但每一滴汗水，都為未來種下希望。」（記者羅國嘉攝）

2025/07/21 21:55

〔記者羅國嘉／新北報導〕「原來我們真的可以靠雙手改變一些事情。」他是推動罷免國民黨立委廖先翔的「齊心斷翔」罷團發言人Jackson，今年37歲，為了捍衛民主權利，他放棄原本可以與家人共享的假期，選擇走上街頭，儘管臉上難掩疲憊，卻也堅定喊著「這場行動或許艱辛，但每一滴汗水，都為未來種下希望。」

加入罷免行動半年，對Jackson來說，既是重擔、也是責任。身為一名普通的上班族，他和多數志工一樣，白天要上班，晚上和假日則全數投入行動，「很多人都是請假、犧牲休息時間，就只為了這件我們認為不能不做的事。」

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回想當初加入行動，Jackson說，是去年看到一連串的政策亂象、資源分配的不公，「我們這個世代，上有老下有小，當我們看到長照、育嬰等本該保障的預算被削減，難道不該站出來嗎？」這不是為了自己，是為了長輩與下一代。

Jackson也說，發言人不像其他志工可以輪班或協作，幾乎沒有喘息的空間，白天工作，晚上備稿、練習發言，假日則滿檔活動，曾一度想放棄，更透露「最對不起的是家人，本該陪伴家人的週末時光，全被罷免行動佔據了」，雖然家人從未責怪，但他內心仍有深深的歉意。

不過Jackson也感性地說，即使再辛苦，仍有讓他深受感動的時刻。就像一位長者特地從瑞芳搭計程車到汐止連署，來回車資可觀，但對方只說「年輕人都站出來了，我不能缺席。」還有一位視障朋友堅持要親簽連署，他們就用尺與輔具框定位置，協助對方摸索、簽名。他直言，「每一個簽名，都是信任的重量」，這些畫面也讓所有辛勞都值得。

Jackson街頭宣講。（記者羅國嘉攝）

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