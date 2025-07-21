美批准輝達恢復對中出口晶片 蕭美琴：須確保不危害台灣安全

蕭美琴18日出席台灣外國記者會（Taiwan Foreign Correspondents' Club）「與蕭美琴副總統對話」活動。（圖擷取自總統府官網）

2025/07/21 21:29

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國政府近期批准輝達（NVIDIA）恢復向中國出口在台生產的H20晶片。對此，副總統蕭美琴表示，出口管制的終極目的，是要確保在台灣研發、生產的科技不會被用來危害台灣的安全，或危及台灣人民的生命財產安全。

蕭美琴18日出席台灣外國記者會（Taiwan Foreign Correspondents' Club）「與蕭美琴副總統對話」活動，總統府今日釋出活動新聞稿。

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蕭美琴表示，她無法代表任何外國政府、企業甚至台灣企業發言，但從宏觀角度來看，輝達一直是台灣重要合作夥伴，台灣的科技生態系也一直是輝達等美國頂尖科技業、各大公司的可靠的供應商，台灣希望透過各種貿易與投資安排，持續為全球與人類帶來貢獻。

至於輝達出口晶片至中國，是否可能助長中國的AI發展，並被用於對台威脅。蕭美琴說，這其實觸及關於AI與科技出口管制的議題，不論對政府或民間企業而言，這確實是一項艱難的討論，但普遍有一項共識，就是出口管制的終極目的，是要確保在台灣研發、生產的科技不會被用來危害台灣的安全，或危及台灣人民的生命財產安全。

蕭美琴也深信，發展AI科技有其正面效益的，也會持續與所有理念相近的朋友與夥伴合作，確保出口管制政策能夠符合科技應用的最終目標「推動人類進步」，同時捍衛並保障社會所珍視的價值。

另一方面，針對台積電在海外設廠，蕭美琴認為，從台灣關係的更廣闊角度來看，我們在台灣建立了非常健全的產業生態系，當中有成千上百家大中小微型供應商，這樣的生態系讓台灣在全球市場中具有競爭力與獨特性，且在全球其他地方很難複製，不僅具成本效益、高效率，同時也具競爭力與可靠性，因此她認為，台灣在這方面仍會持續保有優勢。

蕭美琴指出，台灣產業生態系的韌性與實力是獨特優勢，政府在支持創新與民間產業的競爭力方面，也致力於確保政策與法規環境、人才培育與技能訓練，能夠滿足產業的未來需求。

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