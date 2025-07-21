陪羅廷瑋、黃健豪冒雨車掃 盧秀燕：台中選情特別辛苦

台中市長盧秀燕（右2），今晚陪第五選區立委黃健豪（右1）、第六選區羅廷瑋（左2）冒雨進行車隊掃街。（記者陳建志攝）

2025/07/21 21:26

〔記者陳建志／台中報導〕立委罷免本週六就要投票，台中市第五選區黃健豪、第六選區羅廷瑋今晚在台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華陪同下，冒雨進行車隊掃街，盧秀燕表示廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋3人都很危險，最後一週回防台中全力搶救，強調3人在立院通過普發1萬元、還民5天假等法案，如果大罷免過了，民進黨就會全部翻盤，呼籲一定要出來投不同意罷免。

投票前最後一週，盧秀燕、許淑華今晚分頭陪著黃健豪、羅廷瑋在北屯、北區、東區進行車隊掃街，雖然下雨，但不少民眾撐著傘冒雨揮手加油。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕表示，最後幾天是關鍵時刻，一定要搶救好立委，台中選情特別辛苦，因為本屆選舉3位年輕立委當選，民進黨對此事一直有意見，佈下重兵針對他們3人，覺得在此時翻盤比較容易，因此選情相當辛苦、艱困，拜託大家7月26日一定要出來投不同意罷免。

盧秀燕說，其他縣市立委也有邀約，但最後一週就是回防台中，因為3人都是第一次當上立委，未來都是台中明日之星，一定要保住他們；3人短短1年幫大家爭取普發1萬元現金、還民5天假，通過為「剴剴」伸張正義的條款，如果被罷免，民進黨一定會翻案，因此希望大家都出來伸張正義。

盧秀燕指出，今天車掃風雨很大，但看到這麼晚了還有很多人做生意、冒著風雨派送，賺取微薄的利潤，民眾這麼辛苦在拚經濟，但政府過去1年卻都在搞政治、搞罷免，因此呼籲大家7月26日站出來表達心聲，不同意政府重政治、不管民生經濟，讓政府回到正軌。

車隊掃街行經虎嘯中村，許多民眾冒雨喊加油。（記者陳建志攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法