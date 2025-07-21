大罷免在即！又現大量正妹自拍喊「我反綠」 但...身分證全都一樣

網上湧現大量正妹帳號PO文「我是台灣人，我反綠」，還秀出身分證撂話「沒在怕肉搜」，結果被抓包全是盜圖假帳號，連身分證「都是同一張」。（圖翻攝自Threads）

2025/07/21 21:46

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首批進入三階的24件國民黨立委罷免案及新竹市長高虹安罷免案將於本週六（26日）舉行投票，藍白聯手積極宣傳投下不同意票，甚至中共也跳出來呼籲「台灣同胞」反罷。與此同時，網上也湧現大量正妹帳號PO文「我是台灣人，我反綠」，還秀出身分證撂話「沒在怕肉搜」，結果被抓包全是盜圖假帳號，連身分證「都是同一張」，引來大批鄉民嘲諷。

隨著首批大罷免投票進入倒數，包括Threads在內等平台出現大量放著正妹頭貼的帳號PO出自己的自拍照和身分證，並寫下「霸凌肉搜什麼的，我通通都沒在怕啦，我就是要PO！我是台灣人，我反綠」，所有發文者的文案全都一模一樣。點擊這些帳號的主頁，不是幾天前才創立，不然就是簡介文字帶有明顯性暗示，引誘人點擊不明連結進行詐騙。

請繼續往下閱讀...

一模一樣的不只文案，這些帳號發布的身分證也都是同一張，身分證主人全是出生於民國94年8月7日的「XX妤」。荒謬的是，還有人盜用某位正妹護理師的照片，沒有碼掉該名護理師胸前掛的名牌，出現名牌與身分證完全不同姓名的窘況；不然就是2個放著不同正妹頭貼的帳號，貼出的自拍和身分證卻完全一樣。部分帳號的貼文下方，還釣出被盜圖的受害本尊留言，提醒大家這些都是假帳號。

粉專「貓與邪佞的手指」今天（21日）分享出這些網軍PO文截圖，「反罷免方又開始操作風向了嗎？（至少）4個不同ID都使用同一張身分證，還有的衣服上姓名跟身分證對不起來，盜圖仔在洗風向？」

其他網友看了紛紛表示，「秀身分證件證明身分這種作法，完全就是口國的習慣」、「我就問，台灣人誰敢隨便拍身分證上傳網路的？」、「藍白支持者們一直就是處在盜圖假帳造謠AI同溫層互相取暖」、「起碼這次不是死人，是複製人」、「連造假都那麼不專業」、「假帳號當然不怕被肉搜」、「還有一堆人看不出來是假帳號，這才是可笑的地方，一堆人跟共產黨洗腦下的愚民一樣毫無辨識能力」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法