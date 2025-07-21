索馬利蘭外長訪台 將晉見賴總統、簽署海巡合作協定

索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長巴卡曼（中）發表談話，強調台灣是索馬利蘭的重要合作夥伴。（外交部提供）

2025/07/21 21:06

〔記者黃靖媗／台北報導〕索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長巴卡曼（H.E. Abdirahman Dahir Adam）應我國政府邀請，今日起至25日率團訪台。巴卡曼抵台後於機場發表談話，強調台灣是索馬利蘭的重要合作夥伴，雙方共享相同的價值與理念，期盼透過此次來訪，讓雙方友誼更加緊密。

外交部指出，巴卡曼此行是去年12月出任外長以來，首度訪台，同行訪台的還有索國總統府部長卡達爾（H.E. Khadir Hussein Abdi）、海岸防衛隊司令哈里耶（H.E. Ahmed Hurre Hariye）及總統府首席外交顧問穆姆德（H.E. Mohamed Omar Hagi Mohamoud）等高階官員，訪台期間將晉見總統賴清德、會晤國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍，並接受外交部次長吳志中款宴。

請繼續往下閱讀...

外交部說明，訪團也將與海委會海巡署簽署「中華民國（台灣）政府與索馬利蘭共和國政府海巡合作協定」，並將拜會國合會，就台索雙邊合作概況及未來發展交換意見。

外交部表示，索馬利蘭地處非洲之角、紅海及亞丁灣，與台灣共享自由民主普世價值，並遵循法治、重視人權，台索兩國自2020年互設代表處以來，即在互惠互利的基礎上，持續發展提升雙邊關係，並在教育、醫衛、農業、資通訊、安全及能礦等多領域獲得豐碩的合作成果，我國將持續與索馬利蘭政府攜手合作，持續增進兩國人民福祉，並讓更多非洲友人可以看到台灣、瞭解台灣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法