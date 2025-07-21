為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    率KMT高雄隊北上反罷 柯志恩挺徐巧芯：守護國民黨立院最強戰力

    身兼國民黨高市黨部主委的立委柯志恩，今與KMT高雄隊議員為立委徐巧芯掃街助陣，柯志恩喊話：「一起守護國民黨立院最強戰力」。（國民黨高市黨部提供）

    身兼國民黨高市黨部主委的立委柯志恩，今與KMT高雄隊議員為立委徐巧芯掃街助陣，柯志恩喊話：「一起守護國民黨立院最強戰力」。（國民黨高市黨部提供）

    2025/07/21 21:17

    〔記者王榮祥／高雄報導〕身兼國民黨高市黨部主委的立委柯志恩，今與KMT高雄隊議員前往大罷免全台最熱戰區、台北松山信義區為立委徐巧芯掃街助陣，柯志恩喊話：「一起守護國民黨立院最強戰力」。

    柯志恩表示，「反惡罷」進入白熱化階段，感謝KMT高雄隊議員黨團總召黃香菽，以及陸淑美、蔡金晏、宋立彬、李雅芬、蔡武宏等，在台北陰雨綿綿天氣中，特地北上一起幫徐巧芯掃街加油助陣，守護國民黨立院最強戰力。

    她指出，徐巧芯在立院問政戰力有目共睹，對於政府施政與不公不義用力監督、勇於揭弊，為大家追真相，而面對綠營與側翼的造謠與抹黑也都無所畏懼、正面迎戰，一次次為在野陣營提振士氣。

    柯志恩說，如果把異議者和監督者全部罷免掉，台灣就只會剩下一種聲音，而台灣也將走向獨裁，這不是我們希望看到的未來。

    柯志恩強調，7月26日是守護台灣民主關鍵時刻，呼籲大家出來投下「不同意罷免票」，將優質好立委留在國會，守護台灣民主價值！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播