率KMT高雄隊北上反罷 柯志恩挺徐巧芯：守護國民黨立院最強戰力

身兼國民黨高市黨部主委的立委柯志恩，今與KMT高雄隊議員為立委徐巧芯掃街助陣，柯志恩喊話：「一起守護國民黨立院最強戰力」。（國民黨高市黨部提供）

2025/07/21 21:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕身兼國民黨高市黨部主委的立委柯志恩，今與KMT高雄隊議員前往大罷免全台最熱戰區、台北松山信義區為立委徐巧芯掃街助陣，柯志恩喊話：「一起守護國民黨立院最強戰力」。

柯志恩表示，「反惡罷」進入白熱化階段，感謝KMT高雄隊議員黨團總召黃香菽，以及陸淑美、蔡金晏、宋立彬、李雅芬、蔡武宏等，在台北陰雨綿綿天氣中，特地北上一起幫徐巧芯掃街加油助陣，守護國民黨立院最強戰力。

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她指出，徐巧芯在立院問政戰力有目共睹，對於政府施政與不公不義用力監督、勇於揭弊，為大家追真相，而面對綠營與側翼的造謠與抹黑也都無所畏懼、正面迎戰，一次次為在野陣營提振士氣。

柯志恩說，如果把異議者和監督者全部罷免掉，台灣就只會剩下一種聲音，而台灣也將走向獨裁，這不是我們希望看到的未來。

柯志恩強調，7月26日是守護台灣民主關鍵時刻，呼籲大家出來投下「不同意罷免票」，將優質好立委留在國會，守護台灣民主價值！

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