陳佩琪盼柯文哲投票 洪健益：出機票邀「橘子」回台投票

民進黨議員洪健益（左）說，他出機票，希望陳佩琪可以邀「橘子」回抬頭罷免票。（取自洪健益臉書）

2025/07/21 21:07

〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案被羈押在新北市土城看守所，他的妻子陳佩琪20日出席民眾黨造勢活動時表示，要委託律師爭取讓柯文哲7月26日可以跟她一起去投下不同意罷免票；台北市議員洪健益在臉書貼文，要陳佩琪轉告京華城案關鍵人物、柯文哲秘書「橘子」許芷瑜，他出機票，請「橘子」回來投票。洪健益今晚受訪表示，「橘子」早一點回來，案情可能早就釐清，柯文哲可能就出來了

陳佩琪20日出席民眾黨號召在民進黨中央黨部外舉行的「民主起義！反罷要贏 台灣要贏」活動，致詞時說，她已收到反罷免的投票通知，她期待她的先生柯文哲跟她一起去投下反罷免，強調會請律師去幫柯文哲申請投票權。今（21）天又再度貼文說，柯文哲有投票的權利，北所可以「戒護投票」，到時看要戴頸圈、手銬、腳鐐都沒問題。

請繼續往下閱讀...

稍早曾貼文表示願意出機票，請陳佩琪轉告「橘子」回來的洪健益今晚受訪表示，陳佩琪希望柯文哲出來投票，這是她的希望「有夢最美、希望相隨」，但看守所還是有看守所的遊戲規則要尊重，「柯文哲跟民眾黨沒有大到想要怎麼樣就怎麼樣」。

洪健益說，「橘子」早一點回來，案情可能早就釐清，柯文哲也就沒有羈押的必要；「可憐之人必有可憐之處」，「橘子」也是當初柯文哲叫她不要回來的。只有「橘子」回來才能釐清所有案情，柯文哲就可以出來了，至於起訴有沒有罪，則讓司法來判決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法