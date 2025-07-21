罷免若不通過？陳唐山示警：中共就有機可趁

前外交部長陳唐山（前排左三）與立委何欣純在罷免晚會大喊「大罷免、大成功」。（記者蘇金鳳攝）

2025/07/21 22:07

〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離罷免投票倒數4天，民進黨市議員陳俞融今晚在北區的仙鴻宮舉辦「反共護台總動員」晚會，久未露面的前外交部長陳唐山也出席，呼籲大家7月26日一定要投同意票，他強調，台灣會成為中國的眼中釘，就是因為台灣民主自由、戰略位置重要、地位重要，還有台積電，台灣各方面表現好，一定要把台灣守護好；立委何欣純表示，罷免不是政黨對決，是為了台灣好。

雖然今晚下著雨，市議員陳俞融在仙鴻宮舉辦「反共護台總動員」晚會，仍將現場擠得滿滿的，前外交部長陳唐山、立委何欣純、閩南狼、八炯及台灣鷹爸徐柏岳都出席，因陳唐山已許久未參與政治活動，獲得在場民眾熱烈掌聲。

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陳唐山強調，1979年發生高雄事件，國民黨都不准他們回來，即使親人過世也不能回來，台灣爭取自由要一代代傳下去，台灣30年實施自由民主制度，是和平選舉，沒有流血，受到美國的稱讚，台灣在短時間從威權成為民主國家，一定要好好守護台灣。

陳唐山指出，罷免若不通過，中共就有機可趁，也讓別人看不到反共的決心，台灣更是全世界最宜居國家的前五名內，絕對不能讓中共染指，台灣人不能讓中共同路人糟蹋。

他並指出，每一位民代上任前都要宣示受選民所託，一旦違背就要受處罰，但這些國民黨立委已經違反選民所託，還欺騙選民，也相當於違背就任時誓言，所以請各位鄉親一定要出來投下同意罷免，讓大罷免大成功。

立委何欣純表示，此次的罷免是用愛來罷免，不是政黨對決，是因為國民黨立委亂刪預算，不愛台灣，罷免這些立委完全是為了台灣。

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