蕭美琴談罷免：強健民主制度有助社會團結

副總統蕭美琴18日出席台灣外國記者會（Taiwan Foreign Correspondents' Club）「與蕭美琴副總統對話」活動。（圖擷取自總統府官網）

2025/07/21 20:47

〔記者黃靖媗／台北報導〕首波國民黨立委罷免案投票將於26日舉行。副總統蕭美琴近日談及罷免議題指出，罷免權是憲法保障的公民權利，捍衛基本權利非常重要，擁有強健民主制度，有助社會建立更大的團結與凝聚力。

蕭美琴18日出席台灣外國記者會（Taiwan Foreign Correspondents' Club）「與蕭美琴副總統對話」活動，總統府今日釋出新聞稿。

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蕭美琴表示，罷免權就像選舉一樣，是憲法保障的公民權利，屬於蓬勃發展民主制度中的一部分，人民可以依據憲法行使這些公民權與義務。

蕭美琴認為，捍衛基本權利非常重要，而擁有強健的民主制度，也有助於社會內部建立更大的團結與凝聚力。

蕭美琴指出，正因為民主制度中如政治權利及公民權的基礎權力，使台灣具有獨特性，也促使國際社會給予台灣更大的支持，是社會非常珍視的價值。

蕭美琴也說，中國企圖以假訊息、滲透、統戰等混合手段破壞社會凝聚力，所以她認為，需要強化對社會的保護、加強團結，相信團結建立在共同守護民主體制與民主制度的目標上，對台灣人民非常重要。

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