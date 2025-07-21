「丟雞蛋小草」2度潛入民進黨部 拿補習班當幌子被警識破

李男（揹背包者）、洪男（藍衣者）犯案後，混進補習班下課人潮中離去。（記者王冠仁翻攝）

2025/07/21 20:30

〔記者王冠仁／台北報導〕40歲李姓男子與65歲洪姓男子，昨下午潛入民進黨中央黨部，李拿出雞蛋丟擲、洪在旁拍攝，引起各界熱議。雖然警方火速逮到2人，查出李當時開車進入大樓地下停車場，再搭電梯到黨部所在的10樓犯案，但這並非他們首度潛入。當天下午，李、洪其實就曾跑到黨部所在的大樓1樓出入口，向警方謊稱要到3樓補習班拿東西，但被警方識破，堪稱「出師不利」。

警方指出，民眾黨在昨天於民進黨中央黨部所在的「華山商務大樓」外，舉辦「民主起義，反罷要贏！台灣要贏！」活動。昨下午4時許，活動開始後不久，李、洪就跑到大樓出入口附近，向維安警方謊稱，要到大樓3樓的補習班拿東西。

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當時在場的忠孝西路派出所廖嵥俊，見兩人不像是補習班學生，也不像是補習班老師或工作人員，直覺有異；廖員於是向他們表示，既然只是要拿東西，1人上去即可，不需要2人上去。

李男當時故作鎮定，表示願意自己一人上去，警方於是假裝先行放行；但廖員認為李可能會趁機作怪，於是也悄悄前往補習班所在的3樓處查看。由於3樓並非李的「目標」，他上樓後假裝繞了一圈，沒想到下一秒就見到廖員在旁盯著他看，他不久後就悻悻然離去。

警方說，由於「華山商務大樓」地下室有對外開放的停車場，且樓層之間沒有嚴格樓層管制，李、洪2人不知從何得知，於是在下午6時許，李開車載洪進入地下停車場，再從地下3樓搭電梯到10樓黨部處犯案。2人犯案後，恰好是補習班下課時間，2人再混入下課的學生人群中，從大樓1樓大門處逕自離去。

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