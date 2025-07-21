趙少康稱台美關稅32％ 王定宇酸：能指揮川普何須憂台海危機

民進黨立委王定宇。（資料照）

2025/07/21 21:11

〔記者謝君臨／台北報導〕美國尚未公布台灣適用的關稅稅率，中廣前董事長趙少康卻爆料說：「我得到的消息就是32%」。對此，立法院外交及國防委員會民進黨立委王定宇批評，趙用包牌式的造謠想要挽救罷免選情，民進黨政府若連美國總統川普都能夠指揮，那台海危機還有什麼好擔憂，所以這樣子的說法根本就是沒有常識。

王定宇表示，趙少康聲稱美國對台灣的關稅就是32%，還指控政府為了掩護大罷免，故意隱匿消息。坦白說，看到趙少康為了搶救某些國民黨違憲亂政、面對罷免的立委，不惜以犧牲國家利益的方式，用包牌式的造謠想要挽救罷免選情，這是犧牲國家利益，只為一黨之私，讓人非常遺憾。

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王定宇說，近日也有很多類似謠言，有的來源是境外，有的是境內的公關公司，有的說關稅已訂是25%、有的說是20%，趙少康更說是32%，民進黨不公布。不管哪個數字為真，這根本就是「包牌式的造謠」。

王定宇指出，了解國際運作就知道，美國川普政府在有關關稅的談判，全部的進度，包括要公布哪些國家，以及稅率是多少，全部是川普一個人說了算，甚至連川普政府內閣的某些官員都未必能夠知道。他批評，趙少康公然造謠，若他能有川普的內線消息，那他不應該去東非看動物大遷徙，而是應該去白宮看看川普。

對於包牌式的造謠，王定宇說，不管是18%、20%、25%，或趙少康的32%，都有一個盲點、漏洞，民進黨政府這麼厲害，能夠要川普政府配合（罷免時程）先不要公佈，民進黨政府連川普都能夠指揮，那台海危機還有什麼好擔憂。

王定宇批評，這樣子的說法根本就是沒有常識，只想用造謠的方式政治操弄，挽救某些國民黨立委的政治生命，而不惜犧牲了台灣全體產業的利益，面對關稅這麼敏感的貿易談判期間，還故意扯後腿，這些謠言只是證明藍白慌了，小看了公民社會的判斷力，越是造謠，反而證明了大罷免、反共護台運動的正當性。

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