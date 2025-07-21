強調大罷免必成功！ 郭昱晴：台灣不是洪孟楷口中的地區

郭昱晴強調，她愛台灣，台灣不是洪孟楷口中的地區，台灣是唯一的國家，再辛苦都要站在這個地方。（記者陳奕劭攝）

2025/07/21 21:22

〔記者陳奕劭／新北報導〕首波藍委大罷免投票日倒數5天，選戰日漸白熱化，「萬老師」、立委郭昱晴今天（21日）來到新北市林口區助陣發起罷免國民黨籍新北市第一選區立委洪孟楷的公民團體「罷洪刻不容楷」，宣傳同意罷免。

郭昱晴今天來到林口區宣講大罷免，她描述藍白兩黨在立法院做過的事情，雖然語氣平和，卻引發在場聽眾共鳴。郭昱晴與群眾合影，在頭頂上方比圈表達同意罷免，強調「大罷免必成功」。

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郭昱晴表示，國民黨消費剴剴案，不僅阻擋她所提出的對案，且當初剴剴案發生的時候，立法院開專案報告，國民黨全黨竟然護兒福聯盟高層王育敏，3月22日在台北市議會，他們刻意讓專案報告延會，現在竟然拿剴剴案說嘴，這就是她所看見虛偽的國民黨。她自己一路追蹤剴剴案，甚至半夜抽籤去法院旁聽，但有一位立委在外面擺拍，擺拍的人正是這一區的立委洪孟楷。

她指出，她之所以站出來，因為看見志工更辛苦站在街頭，她只要每個站出來的人都說，她愛台灣，台灣不是洪孟楷口中的地區，台灣是唯一的國家，再辛苦都要站在這個地方，在這裡為所有志工獻上最高敬意。

郭昱晴呼籲，7月26日請1人拉3張同意罷免票，因為票票等值，有很多人因為恨民進黨出門投不同意，所以要有危機意識，雖然目前情勢很旺，但7月26日才是終極之戰，懇請各位趕緊向親朋好友拉票，拉到10票一定要給予「誇誇」。

郭昱晴與群眾合影，在頭頂上方比圈表達同意罷免，強調「大罷免必成功」。（記者陳奕劭攝）

郭昱晴在頭頂上方比圈，表達同意罷免訴求。（記者陳奕劭攝）

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