柯文哲再延押2個月！民眾黨批：侵害人權、追殺政敵

前台北市長柯文哲延押兩個月。（資料照）

2025/07/21 20:11

〔記者林哲遠／台北報導〕北院今日裁定，延長羈押涉貪起訴的民眾黨前主席柯文哲2個月。民眾黨晚間發聲明痛批，沒有證據就不應繼續濫權羈押柯前主席，如此侵害人權，只為追殺政敵的司法，難道就是民進黨想傳達給全體國民的法治觀念嗎，將全力支持柯律師團提起抗告，捍衛柯前主席的清白與基本人權。

「審檢聯手要無限期延押柯前主席」

民眾黨指出，北院前一次用例稿及一句晦暗不明就作為延押理由，足證根本沒有繼續羈押柯前主席之具體事證，已非常離譜。詎料，本次延押竟然以更為空泛之理由作裁定，僅憑臆測就認為無法排除柯前主席可能滅證、串證、逃亡，實難令人接受，連一絲實據都無法提出，已不能用證據薄弱形容，可謂濫權羈押，除完全不符合羈押要件，更再一次證明審檢聯手，就是要無限期延押柯前主席。

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「本案迄今已從多達八位檢方所傳之證人證詞得知京華城容積獎勵之取得完全合法合規，卻在沒有證據能證明相關被告有罪的狀況下，不斷延押柯前主席！」民眾黨批評，顯然羈押已淪檢察官押人取供、構陷入罪的工具，不但違反無罪推定原則，更是蔑視柯前主席之基本人權，本黨對於國家機器濫權至此，表達最嚴正之抗議。

民眾黨續指，尤有甚者，自前一次裁定羈押迄今，本案另一位被告李文宗，除在本年七月十日因審理法官搞不清楚狀況傳喚到庭又旋即還押外，從來不曾出庭，從證人之證詞亦足證京華城案與李文宗毫無關聯，羈押李文宗僅是檢察官為達政治目的，配合傳媒暴力操弄輿論之卑劣手段，視法治於無誤只為剷除異己，莫此為甚。

民眾黨重申，沒有證據就不應繼續濫權羈押柯前主席；否則，倘檢察官持續無法說明何謂「重中之重」的應訊證人，僅想不斷拖延審理程序，柯前主席不就沒有重見天日的一天，如此侵害人權，只為追殺政敵的司法，難道就是民進黨想傳達給全體國民的法治觀念嗎，本黨全力支持柯前主席律師團提起抗告，捍衛柯前主席的清白與基本人權。

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