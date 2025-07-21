京華城案》沈慶京保釋金為何降低？密集就醫+多次手術 看守所人力負擔大

威京集團主席沈慶京。（資料照）

2025/07/21 19:39

〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理京華城容積等弊案，威京集團主席沈慶京原本3億元交保，今裁定以1億8000萬元全現金交保。合議庭考量，沈慶京長時間密集就醫，台北看守所無法提供無菌環境，沈長期就醫及手術，對看守所人力造成負擔，故裁定讓其交保。

北院指出，本月17日合議庭在法庭透過視訊開庭，訊問在台大醫院住院治療中的沈慶京，沈表示「住院於台大醫院期間，已進行多次手術，希望近日能辦理出院手續」的病情現況，合議庭並審酌沈的犯罪情節、社會經濟地位、職業、訴訟進行程度、身體狀況、資力等，認為命沈以1.8億元擔保，能令他心有所忌。

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裁定指出，再輔以限制住居、出境、出海，以及雙重科技設備監控等措施，對沈應有相當程度的心理約束力，可確保後續審判及執行，而無羈押的必要，故裁定交保。

至於柯文哲的好友李文宗，法官認為依他涉及共犯貪污重罪的案情（不包括公益侵占罪），相關證人已詰問完畢，重罪事證已獲相當程度保全，李於此部分案情滅證、串供的可能性已下降，他的職務對於證人可能產生的影響力也顯然較有限，已無羈押必要，因此裁定李文宗也交保。

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