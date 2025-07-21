為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    京華城案》沈慶京保釋金為何降低？密集就醫+多次手術 看守所人力負擔大

    威京集團主席沈慶京。（資料照）

    威京集團主席沈慶京。（資料照）

    2025/07/21 19:39

    〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理京華城容積等弊案，威京集團主席沈慶京原本3億元交保，今裁定以1億8000萬元全現金交保。合議庭考量，沈慶京長時間密集就醫，台北看守所無法提供無菌環境，沈長期就醫及手術，對看守所人力造成負擔，故裁定讓其交保。

    北院指出，本月17日合議庭在法庭透過視訊開庭，訊問在台大醫院住院治療中的沈慶京，沈表示「住院於台大醫院期間，已進行多次手術，希望近日能辦理出院手續」的病情現況，合議庭並審酌沈的犯罪情節、社會經濟地位、職業、訴訟進行程度、身體狀況、資力等，認為命沈以1.8億元擔保，能令他心有所忌。

    裁定指出，再輔以限制住居、出境、出海，以及雙重科技設備監控等措施，對沈應有相當程度的心理約束力，可確保後續審判及執行，而無羈押的必要，故裁定交保。

    至於柯文哲的好友李文宗，法官認為依他涉及共犯貪污重罪的案情（不包括公益侵占罪），相關證人已詰問完畢，重罪事證已獲相當程度保全，李於此部分案情滅證、串供的可能性已下降，他的職務對於證人可能產生的影響力也顯然較有限，已無羈押必要，因此裁定李文宗也交保。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播