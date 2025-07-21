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    四叉貓復刻陳奕迅高雄鐵道園區擺拍 路人經過喊「大罷免大成功」

    四叉貓與高市議員簡煥宗在鐵道園區拍短影音，女遊客經過時突喊大罷免大成功。（翻攝簡煥宗臉書）

    四叉貓與高市議員簡煥宗在鐵道園區拍短影音，女遊客經過時突喊大罷免大成功。（翻攝簡煥宗臉書）

    2025/07/21 21:43

    〔記者王榮祥／高雄報導〕網紅四叉貓受高市議員簡煥宗邀請，造訪哈瑪星鐵道園區並拍攝短影音行銷在地特色，他一路仿效香港歌手陳奕迅在多處景點擺拍，被不少大、小朋友認出，熱情歡迎，還有遊客對著四叉貓說：「大罷免大成功！」

    簡煥宗邀請四叉貓拍攝「煥你來作客」系列影音，近期陸續發表2部作品，分別介紹高雄鹽埕、鼓山多處指標景點。

    今天公開的影片以哈瑪星鐵道園區為主，並特別仿效香港天王陳奕迅、日前遊覽鐵道園區時的各種擺拍，包括在月台坐著發呆、站在巨無霸香蕉前挺著大肚腩、伸舌頭假裝要舔超大冰淇淋。

    四叉貓人氣高，沿路被不少遊客認出，還有一群戶外教學的學童喊話「我們是你的粉絲啦」、「你們YouTube名叫甚麼?」讓四叉貓感受到高雄熱情、笑個不停。

    最特別的是，當四叉貓與簡煥宗站在停看聽平交道標誌前拍照時，和另名帶著行李箱的女性遊客擦身而過，對方突然對著他們說「加油、大罷免大成功」，四叉貓逗趣表示，「感覺高雄就是滿滿的同溫層」。

    歌手陳奕迅日前在鐵道園區停看聽標誌前打卡。（翻攝陳奕迅臉書）

    歌手陳奕迅日前在鐵道園區停看聽標誌前打卡。（翻攝陳奕迅臉書）

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