京華城案》柯文哲應曉薇延押理由：「重要證人」尚未到庭 有串證之虞

柯文哲、應曉薇延押兩個月。（資料照）

2025/07/21 19:27

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城弊案，合議庭今天裁定前民眾黨主席柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇延押禁見2個月，裁定理由出爐，認為仍有重要證人尚未到庭做證，無法排除湮滅證據、勾串證人和共犯之虞，有羈押的原因與必要，故裁定自8月2日起，延押禁見至10月1日。

裁定指出，依據目前擬定的審理計畫，已密集進行交互詰問程序，仍有部分與柯文哲、應曉薇的起訴犯罪事實有密切相關的證人，尚待傳喚到庭，無法排除2人湮滅證據或勾串共犯、證人之虞，原本的羈押原因及必要性，仍然存在。

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裁定指出，衡量柯、應2人的犯罪情節，對社會的危害性非輕，以及於本案的分工程度、國家刑罰權、被告人身自由利益後，認定具保、限制住居等替代處分，尚無法達到防止2人逃亡或可能勾串的效果，為確保審判及將來的執行，仍有繼續羈押的必要，故裁定2人再延長羈押2月，並禁止接見、通信。

合議庭指出，檢察官和辯護律師都已有捨棄傳喚部分證人，北院於確認目前待調查證據範圍，以及律師庭期、證人行程能否提前等因素後，將再調整審理計畫，柯、應2人的羈押必要性，也將視日後的進度，隨時加以審視。

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