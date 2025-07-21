桃6罷免領銜人批邱不敢向黨說你錯了 邱若華缺席發聲明「正與市長視察工程」

桃園市第六選區立委邱若華罷免領銜人林萬榮。（記者鄭淑婷攝）

2025/07/21 19:21

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市立委罷免案今（21）日進行公辦電視罷免說明會，第6選區領銜人林萬榮提出立委邱若華對選民的3大背叛，並詢問邱「這一路走來是代表誰」，若不敢向自己的政黨說你錯了，26日就讓選民用同意票替你說；邱若華未出席說明會，她發聲明指出，此刻正與市長張善政在大溪頂埔轉運站視察工程進度，對於罷團的指控都已在答辯書中詳實說明。

林萬榮說，原本期待新面孔進入國會將為桃園帶來新氣象 ，卻只看到不敢負責的立委，邱進入交通委員會也沒有任何政績，並指出邱對選民的3大背叛「背叛了人民的福利」、「背叛了國家安全」、「背叛了台灣的憲政體制」，包括支持財劃法修法、統刪行政院預算，表面上桃園似乎增加預算，實際上卻導致人民的育兒津貼等福利受到影響，也導致桃園需要中央補助的建設如捷運三鶯線延伸、桃園美術館後續經費恐因此遙遙無期，邱與國民黨立委一次又一次推動親中法案、阻擋國防預算，「想問邱委員到底站在哪一邊」。

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林表示，他只是一個桃園在地長輩，站出來是因為看不下去，罷免不是民主倒退，而是人民用手中的選票捍衛民主最後防線，罷免更是憲法賦予人民的權利，「東西買到不好的就趕快換」， 若是辜負人民的期待，26日會用手中的票請你離開，最後他更連珠炮批「國民黨跟共產黨是雙胞胎」、「當罷團行使人民的權利，國民黨卻整天罵髒話、芭樂西瓜」、「看到政府官員就起乩」，這樣對台灣是要提供什麼價值。

邱若華聲明指出，近期全國各地陸續舉辦公辦電視辯論會，罷團所提出的質疑多數帶有強烈意識形態色彩，她始終相信過度的意識形態之爭，不僅無助於國家團結與社會進步，更難以真正回應鄉親迫切的民生需求，比起空泛的攻擊與口水，直接面對鄉親、傾聽大家的聲音，是她始終堅持的優先要務。

聲明指出，今天下午她與張善政在大溪視察頂埔轉運站工程，該站為大溪地區重要建設，她必須掌握施工情形，同時聽取在地意見與建議，自罷免案成案以來，她陸續舉辦多場問政說明會，剩下的4天也將持續深入社區鄰里，至於罷團的指控都已在答辯書中詳實說明，亦刊載在選舉公報，公開透明、經得起檢驗。

立委邱若華發聲明指出，21日下午她與市長張善政視察頂埔轉運站工程，對於罷團的指控，都已在答辯書中詳實說明。（邱若華提供）

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