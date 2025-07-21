再次喊話726放柯文哲出來投票 陳佩琪：戴頸圈、手銬腳鐐都沒問題

陳佩琪疾呼讓柯文哲出來投票，就算戴頸圈、手銬、腳鐐也沒關係。（資料照）

2025/07/21 19:36

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首批大罷免投票將於本週六（26日）登場，前台北市長柯文哲妻子陳佩琪昨天（20日）稱要爭取讓柯文哲726當天從土城看守所出來投票後，今天（21日）民眾黨主席黃國昌又稱在押的柯文哲收到投票通知單，痛批賴政府搞「黑色幽默」。稍早陳佩琪又PO文重申，先生有投票的權利，北所可以「戒護投票」，到時看要戴頸圈、手銬、腳鐐都沒問題。

台北地院審理京華城弊案，柯文哲等4名在押被告的押期將於8月1日屆滿，北院今裁定柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇延押禁見2個月，眾望基金會董事長李文宗則以2000萬交保，威京集團主席沈慶京1.8億元交保，其中1億元須以自己名義現金保，其餘8000萬元應由具保人出具現金，不能以書面保證。

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同日黃國昌在臉書PO出寫明由北市選委會寄發的投票通知單，痛罵「賴政府將由民進黨所發動大惡罷的投票通知單，寄給了目前遭賴清德關押在土城看守所的柯文哲主席。請問賴清德：這是哪門子的黑色幽默？通知柯文哲你有權投票、但我不讓你投票！民進黨2022年自己所公布的 『國家人權報告』，就已清楚指明不讓受監禁者行使投票權，不僅是政府的怠惰，更是嚴重侵害人權的作為。遺憾的是，對民進黨政府而言，人權只是用來裝飾門面的口號，從來不是真正要實踐的價值。」

針對黃國昌的發言，民進黨反問黃國昌，既然受過高等教育，經歷康乃爾大學法學博士、中研院副研究員、中華民國立法委員，難道會不知道中華民國的法治如何運作？不知道台北市的投票通知單是由北市府寄送？黃國昌若有意見，應該是要去問台北市長蔣萬安。有律師更怒斥，黃國昌僅對法律條文的草擬技術粗淺得離譜，對司法訴訟實務與行政機關行政實務陌生到令人難以置信的地步，如果不是低能，就是明知卻故意抹黑的無恥下流！

而陳佩琪今傍晚則在臉書PO文稱，「不知道先生的投票通知單是什麼單位寄發出來的，但這個不重要，重要的是先生沒被褫奪公權，所以當天有出來投票的權利，我們會依規定申請，申請到了， 請北所看要怎麼戒護投票，看要幾十個人戒護、要戴頸圈、手銬、腳鐐都沒問題，我們會遵守規定。」

她接著說：「快一年了， 司法對我們的壓迫，無窮無盡，想到這一年父親病危他不能親自照顧， 告別式不能全程參加，自己生病無法及時治療，結果上週聽到檢察官說：『柯文哲壓迫司法，所以要繼續羈押他』，當下聽了嚇一大跳，一再確認自己沒聽錯，我們壓迫司法而不是司法壓迫我們？ 」文末她還附註：「期待週六和先生一起去投票。」

不少感到傻眼的網友紛紛留言，「麻煩也叫被通緝的小橘子快回來投票啦」、「從頭到尾都不敢說重點，叫橘子趕快回來投案啦！」、「佩琪妳把柯文哲當狗嗎，還要戴頸圈」、「你老公沒那麼偉大，可以享有別人所沒有的特權，叫橘子回來，妳老公就可以早一點出來了」、「最不希望柯文哲出獄的人姓黃啊」、「高學歷低品德的代表就是你們這群人」、「只會情勒，有夠噁心」、「講這麼多，就是要特權，支持繼續羈押，支持罷免同意」。

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