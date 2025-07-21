為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    休士頓到台北僅2.5小時 AIT：美台正洽談太空港合作可能

    美國在台協會（AIT）21日表示，美國正與台灣洽談可能的太空港合作，並評估可行性。（圖取自AIT臉書，由休士頓機場系統提供）

    美國在台協會（AIT）21日表示，美國正與台灣洽談可能的太空港合作，並評估可行性。（圖取自AIT臉書，由休士頓機場系統提供）

    2025/07/21 19:06

    〔記者蔡昀容／台北報導〕美國發展太空港（spaceport）技術多年，並朝商業應用發展前進。美國在台協會（AIT）今天（21日）發文表示，美國正與台灣洽談可能的太空港合作，並評估可行性，未來有望透過亞軌道飛行，將台北與休士頓之間的旅行時間縮短至僅2.5小時。

    本報先前報導，美國德州休士頓是發展太空港的重要據點，休士頓的艾靈頓機場（Ellington Airport）供美國軍方及國家航空暨太空總署（NASA）使用，也是美國官方認證的商業太空港，附近的spaceport產業園區面積約450英畝大，進行太空港研究及產業發展。休士頓旅遊局透露，近期向台灣官方科技部門、AIT交流spaceport議題，台方還在了解階段，台灣目前尚未發展或改建符合規格的機場場站。

    AIT今在臉書發文指出，美國目前正與台灣洽談可能的太空港合作，未來有望透過亞軌道飛行，將台北與休士頓之間的旅行時間縮短至僅2.5小時；休士頓的艾靈頓機場已擁有合法太空港執照，而台灣考慮屏東九棚為發射場地，有潛力升級為未來的太空港。

    AIT表示，美國在台協會也已與台灣相關機關啟動初步交流，以評估此合作的可行性；合作初期可能將以無人貨運任務為主，隨著技術成熟，未來也可望發展載人飛行。文中指出，這項合作不僅突顯出台灣在太空創新上的日益潛力，也標誌著美台科技夥伴關係強化的又一重要里程碑。

    根據休士頓官方人士說法，太空港的概念，是以飛行器載運太空飛行器從機場跑道起飛，太空飛行器發動引擎脫離飛行器之後，穿出大氣層至太空，並調整角度朝向目的地機場，以自由落體方式穿越大氣層，墜至安全距離時，再透過發動引擎等方式，降落於目的地機場。以休士頓往返桃園機場為例，飛機運輸需耗時13至16小時，若以spaceport方式運輸，可大幅減少至2.5小時。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播