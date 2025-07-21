休士頓到台北僅2.5小時 AIT：美台正洽談太空港合作可能

美國在台協會（AIT）21日表示，美國正與台灣洽談可能的太空港合作，並評估可行性。（圖取自AIT臉書，由休士頓機場系統提供）

2025/07/21 19:06

〔記者蔡昀容／台北報導〕美國發展太空港（spaceport）技術多年，並朝商業應用發展前進。美國在台協會（AIT）今天（21日）發文表示，美國正與台灣洽談可能的太空港合作，並評估可行性，未來有望透過亞軌道飛行，將台北與休士頓之間的旅行時間縮短至僅2.5小時。

本報先前報導，美國德州休士頓是發展太空港的重要據點，休士頓的艾靈頓機場（Ellington Airport）供美國軍方及國家航空暨太空總署（NASA）使用，也是美國官方認證的商業太空港，附近的spaceport產業園區面積約450英畝大，進行太空港研究及產業發展。休士頓旅遊局透露，近期向台灣官方科技部門、AIT交流spaceport議題，台方還在了解階段，台灣目前尚未發展或改建符合規格的機場場站。

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AIT今在臉書發文指出，美國目前正與台灣洽談可能的太空港合作，未來有望透過亞軌道飛行，將台北與休士頓之間的旅行時間縮短至僅2.5小時；休士頓的艾靈頓機場已擁有合法太空港執照，而台灣考慮屏東九棚為發射場地，有潛力升級為未來的太空港。

AIT表示，美國在台協會也已與台灣相關機關啟動初步交流，以評估此合作的可行性；合作初期可能將以無人貨運任務為主，隨著技術成熟，未來也可望發展載人飛行。文中指出，這項合作不僅突顯出台灣在太空創新上的日益潛力，也標誌著美台科技夥伴關係強化的又一重要里程碑。

根據休士頓官方人士說法，太空港的概念，是以飛行器載運太空飛行器從機場跑道起飛，太空飛行器發動引擎脫離飛行器之後，穿出大氣層至太空，並調整角度朝向目的地機場，以自由落體方式穿越大氣層，墜至安全距離時，再透過發動引擎等方式，降落於目的地機場。以休士頓往返桃園機場為例，飛機運輸需耗時13至16小時，若以spaceport方式運輸，可大幅減少至2.5小時。

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