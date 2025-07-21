為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    京華城案》沈慶京原3億交保、找不到2億人保！降至1.8億全現金交保

    威京集團主席沈慶京。（資料照）

    威京集團主席沈慶京。（資料照）

    2025/07/21 18:48

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城弊案，合議庭今天除了裁定柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇延押禁見2個月外，還裁定威京集團主席沈慶京、眾望基金會董事長李文宗、各以1億8000萬元、2000萬元交保，為了徹底防逃，李、沈都採電子腳環、個案手機雙重監控。

    據了解，沈慶京、李文宗覓保都須要相當時間，今天都確定不會辦保。裁定中有限定覓保期限，若沈、李於8月1日中午前，仍無法完成具保，則將自8月2日起，繼續羈押禁見2個月。

    裁定指出沈慶京的1億8000萬元交保金，其中1億元須以沈慶京自己的名義現金保，其餘8000萬元則應具保人以現金具保，而非以書面保證；北院先前曾命沈1億元現金保、保證人出具「人保」2億元書面保證，共3億元，但今日裁定中取消書面保證，必須全都是現金，總金額降為1億8000萬元。

    沈慶京、李文宗雙重電子監控

    為了防杜2人逃亡，合議庭命2人於辦保後，應配戴監控設備，分別在左腳配戴電子腳環，並隨身攜帶個案手機，為期8個月。

    裁定中並附帶限制住居、出境、出海8個月，且不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播