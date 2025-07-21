京華城案》沈慶京原3億交保、找不到2億人保！降至1.8億全現金交保

威京集團主席沈慶京。（資料照）

2025/07/21 18:48

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城弊案，合議庭今天除了裁定柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇延押禁見2個月外，還裁定威京集團主席沈慶京、眾望基金會董事長李文宗、各以1億8000萬元、2000萬元交保，為了徹底防逃，李、沈都採電子腳環、個案手機雙重監控。

據了解，沈慶京、李文宗覓保都須要相當時間，今天都確定不會辦保。裁定中有限定覓保期限，若沈、李於8月1日中午前，仍無法完成具保，則將自8月2日起，繼續羈押禁見2個月。

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裁定指出沈慶京的1億8000萬元交保金，其中1億元須以沈慶京自己的名義現金保，其餘8000萬元則應具保人以現金具保，而非以書面保證；北院先前曾命沈1億元現金保、保證人出具「人保」2億元書面保證，共3億元，但今日裁定中取消書面保證，必須全都是現金，總金額降為1億8000萬元。

沈慶京、李文宗雙重電子監控

為了防杜2人逃亡，合議庭命2人於辦保後，應配戴監控設備，分別在左腳配戴電子腳環，並隨身攜帶個案手機，為期8個月。

裁定中並附帶限制住居、出境、出海8個月，且不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情。

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