索馬利蘭外交部長率團訪台 巴卡曼：台灣是重要關鍵合作夥伴

我國在東非地區的友好國家索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長巴卡曼（H.E. Abdirahman Dahir Adam）21日在桃園機場表示，台灣是索馬利蘭重要且關鍵的合作夥伴，是一個與索馬利蘭有著共同價值和願景的國家，他們必須維繫雙邊的關係，並在尋求自主性和國際承認的共同目標上繼續努力。（記者朱沛雄攝）

2025/07/21 18:10

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕我國在東非地區的友好國家索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長巴卡曼（H.E. Abdirahman Dahir Adam）今（21）日率團訪台，外交部政務次長吳志中代表我國政府前往機場接機，表達誠摯歡迎之意。

巴卡曼一行下午4時30分搭乘阿聯酋班機抵達桃園國際機場，並在國賓門發表簡短談話中表示，他很榮幸來到台北，謹代表訪問團感謝台灣政府的熱情接待，期待訪台期間與台灣各界的交流。巴卡曼指出，台灣是索馬利蘭重要且關鍵的合作夥伴，是一個與索馬利蘭有著共同價值和願景的國家，他們必須維繫雙邊的關係，並在尋求自主性和國際承認的共同目標上繼續努力。

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外交部指出，巴卡曼此行是索馬利蘭新政府於去（2024）年底就任後，首次由外長偕高層級政要來台訪問，進一步彰顯台索夥伴關係的緊密合作與韌性。

我國在東非地區的友好國家索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長巴卡曼（H.E. Abdirahman Dahir Adam）21日率團訪台，外交部政務次長吳志中代表我國政府前往機場接機，表達誠摯歡迎之意。（記者朱沛雄攝）

我國在東非地區的友好國家索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長巴卡曼（H.E. Abdirahman Dahir Adam）21日率團訪台，外交部政務次長吳志中代表我國政府前往機場接機，表達誠摯歡迎之意。（記者朱沛雄攝）

我國在東非地區的友好國家索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長巴卡曼（H.E. Abdirahman Dahir Adam）21日率團訪台，外交部政務次長吳志中代表我國政府前往機場接機，表達誠摯歡迎之意。（記者朱沛雄攝）

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