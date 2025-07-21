「AI新十大建設」打造國際級實驗室 國發會：希望成為AI大國

國發會主委劉鏡清（左）今表示，希望在2040年創造15兆元以上產值、50萬個就業機會。（記者陳鈺馥攝）

2025/07/21 17:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院22日將召開「經濟發展委員會」顧問會議，預定討論「AI新十大建設」方案。國發會主委劉鏡清今天在行政院表示，希望在2040年創造15兆元以上產值、50萬個就業機會、創造高薪就業機會，打造三個國際級的實驗室，這個願景一定要實現，也希望成為AI大國。

劉鏡清表示，「AI新十大建設」有幾個目標，一是落實台灣成為台灣科技島 二是需要打造成新國力，讓台灣成為AI影響力中心之一。台灣失業率目前是歷史低點，希望把薪資逐步往上提升，讓產業帶動更多的高薪就業機會。另外，也要均衡台灣發展，不一定每個人都要「北漂」，最後希望達到讓人民有感的「AI新生活圈」，感受到一切便利性。

請繼續往下閱讀...

「這幾年經濟帶動的主軸會是AI！」劉鏡清說，半導體、手機都是由AI帶動，希望能夠抓住這個成長引擎，讓產業成長更多，所有人聽到台灣就豎起大拇指，知道台灣是一個驕傲的國家。

劉鏡清認為，有些產業的價值需要提升，透過AI可以帶動價值轉型，縮減少子化促使勞動力短缺的問題。大家常問下一個護國神山在什麼地方，我們希望能夠做起來，能夠成為AI的大國。

劉鏡清進一步說，「AI新十大建設」有三大智慧應用、三項關鍵技術、四大基礎建設，希望在2040年創造15兆元以上產值、50萬個就業機會、創造高薪就業機會，打造三個國際級的實驗室，這個願景一定要實現，不能落後於國際，現在的機會點樣樣都很好。

劉鏡清提及，希望以智慧應用將弱項帶動起來，目前有8千多億元產值，希望能拉到3兆元以上。三項關鍵技術有「矽光子技術」、「量子電腦」、「智慧機器人」，目前封裝部分已達全球領先地位，量子的能力正在起步，希望2029年容錯問題可以解決。另也希望發展AI機器人，並成為全球供應鏈，成為台灣的護國神山。

劉強調，國際級實驗室會是在關鍵的矽光子技術，政府會來做設備的平台。至於量子電腦部分原本就有國家隊，現在有「大師計畫」會引進國際級大師，機器人包含無人載具、機器狗，最後是自主化，例如自駕車、無人送餐的汽車，這些都是我們希望最後能做出來的。

他也提及，經發會顧問會議上把「AI新十大建設」方案提出來給顧問參考，詢問他們對此有何建議，若有建議的話，會再回去納入，不是明天就直接定案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法