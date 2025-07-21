藍白稱綠營專制獨裁！律師批「民主幼幼班」：馬政府也是獨裁嗎？

立法院長韓國瑜（中）日前到新竹支持反罷免，發言時「專制獨裁」的說法引發議論。（資料照）

2025/07/21 21:20

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免首波投票將於本週26日登場，立法院長韓國瑜日前替藍委鄭正鈐站台時稱，「若民進黨算盤成功，將只剩一個政黨專制獨裁。」對此，律師林智群表示，「藍白支持者對於『獨裁』的認知，跟幼幼班沒兩樣。」更直言，「那馬總統時代也是獨裁嗎？」

林智群今（21）日於臉書粉專提到，藍白指控民進黨獨裁的一個說法就是，之前蔡英文執政8年，民進黨掌握了行政權跟國會，「這樣就是獨裁喔？那美國總統川普掌握參議院、眾議院多數，也是獨裁嗎？」

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林智群認為，「藍白支持者對於『獨裁』的認知，跟幼幼班沒兩樣。」才會覺得「共產黨那種獨裁」沒關係，卻反對民主國家的「行政權跟國會由同一個政黨主導」，認爲這樣是獨裁，「那馬總統時代也是獨裁嗎？」

林智群批評，藍白對民主一點概念也沒有，對真正的獨裁沒有警覺，且處在安全的地方（罵總統都沒關係），卻說台灣這樣是獨裁，「這些民主富二代，就是日子過太爽了，才會以為自己嘴砲靠北一下民進黨，就是民主鬥士了，充其量就是自high行為而已。」並強調，「碰到真正的獨裁（比如共產黨、白色恐怖時代的國民黨，會秋後算賬，把人抓去關的），他們連屁都不敢放。」

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