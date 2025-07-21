大罷免倒數！新北收到「手寫投票通知單」 公所、選委會：誤解

新北市議員李宇翔今（21日）接獲泰山選民陳情收到「手寫的投票通知單」。（議員李宇翔提供）

2025/07/21 17:48

〔記者羅國嘉／新北報導〕首波藍委罷免案進入倒數5天，卻接連傳出投票通知單爭議。新北市汐止及泰山區民眾陳情，至今還沒收到投票通知單，甚至收到的通知單竟是「手寫」，議員李宇翔質疑新北市選委會阻擋公民投票。新北選委會副總幹事黄堯章回應，通知單皆依程序印製並將於22日前送達，並強調手寫版本可能是投票通知單遺失，而由區公所補發；泰山公所說，外界質疑阻擋投票為誤解。

李宇翔今（21日）接獲泰山選民陳情收到「手寫的投票通知單」。李指出，這張手寫通知單，不只是選務重大疏失，更可能是新北市秘書長邱敬斌用技術性手段干擾726投票的鐵證，他嚴正要求市長侯友宜不要再護短，邱敬斌應立即出面道歉並下台負責。

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汐止有民眾向記者陳情，投票日將至，至今卻還沒收到投票通知單，質疑市府以行政手段干擾，刻意延後寄送或發放相關資料，恐影響民眾投票權益。

黄堯章回應，投票通知單自17日下午起陸續分送，根據行政流程及人口數量不同，各地區分送時間略有差異，有的民眾會較早收到，有的則稍晚，但保證會在法定時限7月22日以前全數送達。若民眾屆時仍未收到通知單，可向戶籍所在地區公所查詢，必要時將由區公所補發，以確保投票權益不受影響。

針對泰山傳出「手寫通知單」。黄堯章說，戶所印製投票通知單完成，全數交由區公所裝訂選舉公報後按戶發送，另戶所會印製空白通知單交予區公所備用，以防未收到投票通知單的民眾向區公所申請補發。

泰山公所表示，投票通知單已透過里鄰系統發送，未收到者可於25日前向公所申請手寫補發，屬多年慣例。民眾也可上中央或新北市選委會網站查詢投票所，不影響投票權益，強調外界質疑阻擋投票為誤解。

新北市議員李宇翔今（21日）接獲泰山選民陳情收到「手寫的投票通知單」。（議員李宇翔提供）

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