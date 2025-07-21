白營邀評關稅衝擊 議員列出管中閔任官表現：史上最差

民眾黨找管中閔當「民間版（關稅）衝擊影響評估小組」召集人。（記者田裕華攝）

2025/07/21 18:21

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕川普政府尚未宣布相關消息，但近日網傳台美關稅確定就是32％，國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康今天（21日）也對外稱他掌握的消息就是這個稅率，引發輿論熱議。即便政院隨即出來闢謠，表示32％是川普今年4月2日所公布的稅率，台美仍在磋商，該稅率並非談判結果，但民眾黨仍搶上車，並找來前台大校長管中閔來當「民間版衝擊影響評估小組」的召集人。對此，民進黨新北市議員翁震州翻出管中閔過往在馬英九政府擔任經濟官員的表現，直呼白營根本是「請鬼拿藥單」！

民眾黨今天在臉書發文，「4月初，美國總統川普宣布對部分台灣產品加徵32％對等關稅，企業老闆、基層勞工都在等待政府出面帶領台灣因應貿易風暴，但3個月過去了，我們還是沒看到政府說明任何關稅談判細節，與政策補助方向，導致產業無法具體規畫營運策略，一天比一天焦慮。民進黨不做的，讓台灣民眾黨來做！4月22日，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌共同召開在野領袖峰會，邀請前台大校長管中閔擔任召集人，成立『民間版衝擊影響評估小組』，以民間力量先行調查，掌握產業第一線實況，要來補足政府的不作為。」

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對此，翁震州翻出管中閔過去在馬政府時期擔任經濟相關政務官員的「亮眼表現」，包括2012年出任行政院政委；2013年兼任經濟建設委員會主委；2014年經建委與研究發展考核委員會合併為國家發展委員會，管出任首任主委直到2015年等經歷，直指管中閔在2012至2015這4年，讓中央政府短徵了4764億，經濟治理能力可以說是中華民國史上最差，「民眾黨找管中閔當衝擊小組召集人真是『找鬼拿藥單』！」

翁震州接著說：「而在蔡英文總統執政時期，蘇貞昌院長不僅在一年賺回管中閔賠掉的四年總額，還多出200億！到底誰才是財經能人，真是高下立判！」

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