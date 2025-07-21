桃5罷免說明會 領銜人批呂玉玲配合黨毀憲亂政 26日讓她離開

桃園市第五選區呂玉玲罷免案領銜人呂夢宣。（記者鄭淑婷攝）

2025/07/21 17:43

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市立委罷免案今（21）日進行公辦電視罷免說明會，第五選區領銜人呂夢宣批立委呂玉玲政治家族把持地方23年，還配合黨通過擴權法案、毀憲亂政，配合黨削弱政府權力、削弱國力等，26日要讓這樣的立委離開國會。呂玉玲未出席說明會。

呂夢宣說，去年選舉藍營取得國會多數，但花蓮發生大地震時，立委傅崐萁卻帶著多位立委到中國拜訪，之後又推動擴權等連串爭議法案，呂玉玲不僅淪為傅的投票部隊，甚至在議事攻防過程教唆使用暴力、配合癱瘓憲法法庭，讓政府無法運作，是毀憲亂政的共犯。此外，呂玉玲也配合黨修選罷法、財劃法、刪減國防預算等，尤其後兩者癱瘓政府運作、削弱國力，讓國門大開，呂玉玲身為平鎮、龍潭立委，難道不知龍潭是軍事重鎮，經過軍營時難道沒想過要讓軍人有完整先進的裝備，反倒大手大腳砍國防預算，此舉難道是「別人家的孩子死不完」。

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她更形容，「如果中共是外患，讓這些親共立委留在國會就是內憂」，當中共在捷克密謀製造車禍企圖暗殺副總統，呂玉玲等藍營立委卻是選擇沉默；藍營在國會刪除客家預算，自詡客家委員的呂玉玲卻選擇支持；國民黨面臨大罷免危機，竟刪除撥補台電的千億元預算，大撒幣普發現金1萬元，違憲政策買票恐造成物價飛漲、債留子孫。

呂夢宣強調，藍營在國會還有很多傷害國家的法案，例如兩岸人民關係條例、離島建設條例修正案等，一旦罷免案失敗，藍白將聯手通過這些法案。因此，此次罷免不僅是憲法賦予民眾的權利，更是讓台灣脫離危險的方式。

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